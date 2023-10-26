大迫傑香港行｜與王錦輝中小學交流 期待舉辦Sugar Elite跑步訓練班

EKIDEN Sports邀請了日本「國寶級」長跑好手大迫傑訪港數天，昨天（10月25日）造訪了香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，與過百名中小學生交流，他大讚香港學生主動好學，並有意在香港推出旗下品牌Sugar Elite訓練班。
大迫傑昨天先與約200名師生及家長分享跑步心得，他提到：「日本的學生較為內向，香港的學生很主動熱情，令我留下很深的印象。」然後再與約80名學生交流，除了示範了一些基本正確跑步姿勢，也以分組遊戲形式練習跑步，讓人明白跑步並非單是沉悶的鍛煉，尤其針對青少年的教學，可以加入不少有趣的元素。
大迫傑年前在日本開辦的Sugar Elite訓練班，針對的就是青少年，讓小朋友從小培養出對跑步的興趣，學習正確的跑步方法等。身為大迫傑於香港、澳門及台灣經理人公司的EKIDEN Sports，正積極引入Sugar Elite訓練班到這三個地方，今次交流的王錦輝中小學便有可能於明年在校內舉辦Sugar Elite訓練班，甚至於暑假期間派遣精英跑手到日本實地集訓。
香港跑手黃芷銦明年赴日本訓練
有意擔任香港Sugar Elite訓練班教練的黃芷銦，明年初將往日本受訓，期望最快可於明年3月舉辦的訓練班執教；近一年兩次到日本受訓的黃芷銦表示：「日本是長跑大國，他們的長跑訓練非常專業，如果能將他們那一套訓練方法帶來香港，肯定能幫助本地跑手有長足進步。」
參與了大迫傑跑步交流活動的王錦輝中小學學生代表蔡豫臻則說：「今次大迫傑訪校令我十分興奮，他在交流環節的訓練也十分有趣。我之前不太清楚熱身拉筋的重要性，今次我在這次工作坊就學到了怎樣做。」大迫傑團隊與王錦輝中小學均表達了良好的合作意願，雙方期望未來能落實具體的合作計劃。