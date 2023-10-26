大迫傑香港行｜與王錦輝中小學交流 期待舉辦Sugar Elite跑步訓練班

大迫傑昨天先與約200名師生及家長分享跑步心得，他提到：「日本的學生較為內向，香港的學生很主動熱情，令我留下很深的印象。」然後再與約80名學生交流，除了示範了一些基本正確跑步姿勢，也以分組遊戲形式練習跑步，讓人明白跑步並非單是沉悶的鍛煉，尤其針對青少年的教學，可以加入不少有趣的元素。

大迫傑年前在日本開辦的Sugar Elite訓練班，針對的就是青少年，讓小朋友從小培養出對跑步的興趣，學習正確的跑步方法等。身為大迫傑於香港、澳門及台灣經理人公司的EKIDEN Sports，正積極引入Sugar Elite訓練班到這三個地方，今次交流的王錦輝中小學便有可能於明年在校內舉辦Sugar Elite訓練班，甚至於暑假期間派遣精英跑手到日本實地集訓。