天水圍行山︱朗屏站一小時輕登髻山 走訪魚塘日落打卡位

髻山（Tin Shui Wai Kai Shan）別稱為丫髻山，是天水圍或元朗輕鬆半日行山或在天水圍看日落好去處。由朗屏站起步1小時內抵達121米的髻山，南生圍、魚塘及香港西北的尖鼻咀等開揚景色。天水圍一帶土地變化大，參考行人遊記可見每隔幾個月就大不同，要珍惜當下的髻山。 文︰山全部都係山

如何前往髻山？ 朗屏站A出口落電梯，沿宏達路前行一會，左轉屏義路。至聖恩幼稚園左轉朗屏邨。在左或右方掠過朗屏商場，於朗屏路過馬路右轉，經鐵絲網的樓梯登髻山。先由白色樓梯迎接，至風雨亭初見髻山全貌。雖然目標明確，但分叉路多，跟隨地圖最重要。

天水圍髻山高度 由橫洲嶺往西北向衙前山，景色漸見開揚，周圍沒有高樓大樓，景色開揚。髻山山頂及睡蓮池等值得多拍幾張照。至衙前山向北經農地旁，登最高點經5至10分鐘為全程最斜的路，攻頂前不妨在髻山多個晨運設施小休一會。髻山高121米，設三角測量站，在最高點一帶有多個晨運設施供人乘涼或休息。乘西鐵經朗屏站及天水圍站間，常常看到一座有多條上落山「痕跡」及有多座山墳的小山，就是今次到天水圍行山的髻山，由朗屏站開始計算，1小時內可登頂。

髻山日落打卡位 越過髻山，才是髻山理想的日落打卡位。南生圍山貝河、米埔自然護理區、香港濕地公園、尖鼻咀，任君選擇。一格格魚塘盡現眼前，如配合日落倒映趣味成雙。經過髻山的老虎像，向東北面離開髻山。落山難度較上山高，不要輕視。如果準備到髻山看日落，建議帶電筒或頭燈，勿依賴光度不足的電話電筒。

髻山往輕鐵站 穿過電纜設施抵大井圍盛屋村82號接上柏油路，於福順路左轉。由於福順路不設行人路，安全至上或可在此召的士離開。輕微上斜後，於橫洲配水庫旁靠右落斜，經香港射箭總會藍薪福射箭場方向，在OTG 戶外訓練場地右轉，登天慈路行人天橋，鄰近嘉湖山莊的天柏路公園結束髻山行山之旅。遊人可選擇沿天城路左方的天湖輕鐵站或右方的銀座輕鐵站離開，或天城路景湖居乘巴士。

如何由天水圍往髻山？ 如果由天水圍嘉湖山莊起步，由天柏路公園上天橋越天慈路，向OTG 戶外訓練場地及香港射箭總會藍薪福射箭場方向。經福順路及大井圍盛屋村82號，在電纜設施小徑行山往髻山，同樣約一小時抵達髻山頂，距離和難度相約。

天水圍行山行山路線 路線 朗屏站→橫洲→髻山→天柏路公園→天湖輕鐵站 起步交通 朗屏站A出口

K73巴士-元朗大橋村上車，東莞學校落車

68A巴士-青衣站/荃灣眾安街/虎地上車

76K巴士-粉嶺站轉車站/上水轉車站/元朗形點I上車

268C巴士-觀塘轉車站/九龍灣站/黃大仙轉車站上車

74A小巴-元朗福康街/大橋街市上車

79S小巴-元朗形點I/元朗西總站上車

朗屏邨總站落車 終點交通 天城路景湖居乘巴士

輕鐵-天湖站或銀座站往天水圍站或屯門 補給 朗屏邨 撤退 髻山折返朗屏站 廁所 朗屏站/天柏路公園 距離/需時 約5公里 1.5-2小時(連休息及拍照) 體力 1.5/5 技術 2/5 景色 4/5