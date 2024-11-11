奪得7屆桌球世錦賽冠軍的英國桌球手奧蘇利雲(Ronnie O'Sullivan)，通過優秀人才入境計劃落戶成為香港居民，「火箭」大讚香港擁有良好的稅制，加上美食和文化，令香港成為一個理想居住地。而另一英國著名桌球手卓林普(Judd Trump)近日亦透露自己「不再享受於英格蘭生活」，報道指他目前正與前香港女子花式溜冰運動員、「滑冰女神」馬曉晴在香港生活。

卓林普長駐香港杜拜

現世界排名第一、35歲的卓林普近日向英媒《太陽報》表示，除了參加比賽和見父母之外，「我真的不喜歡在英格蘭生活」，報道指這位2019年世界冠軍目前與香港女子花式溜冰運動員馬曉晴常駐香港，亦會於中東杜拜生活「兩邊走」，「我在香港和杜拜度過了很多時間，很高興環遊世界，目前在英國的時間盡可能減少。因為我不再喜歡那兒了。雖然我還算年輕，但我正在努力確保自己在場外也能過得愉快。現在全球亦有很多桌球大賽，我會選擇駐紮亞洲、中東多於在英國，不再需要花20個小時回家，溫暖的天氣亦對我的狀態有幫助。」