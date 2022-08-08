如何選擇運動手錶？Garmin與Apple Watch要如何選擇？

不少人運動時都會去紀錄自己的運動及體能數據，從而分析自己運動表現，再去調整下一次訓練的強度。想要隨時隨地記錄生活、準確的量測自己的運動狀況時，Garmin的智慧型運動手錶便是個大熱選擇。
作為運動手錶界大廠的Garmin，於網絡上的評價不輸給Apple Watch，甚至在GPS導航功能及優異的長巡電量成為很多人的最佳運動拍檔。只是Garmin運動手錶款式繁多，那一款才適合你？當然你可以「直上最高階便不會有煩惱」，但頂級的Fenix系列又價格不菲，消費者花大錢後又未必用得盡所有功能。以下文章便為各位運動愛好者整合Garmin各款運動手錶的功能，可以買到適合自己的運動手錶。
各款Garmin運動手錶的定位及如何選擇
Forerunner系列：最適合運動訓練的手錶
Forerunner系列向來都是跑手大推的智慧型運動手錶，全因Forerunner系列專精於測量時間及跑手圈速，內置光學式心率感測器更為跑手訓練時提供準備數據測出訓練強度。其中Forerunner系列亦推出了新款255及955型號。
Forerunner 255：CP值最高跑錶
不少跑手初入門時都會選擇255，全因它不只具備心率、GPS等功能，跑步時只要搭配跑步動態感測器，便可紀錄觸地時間平衡、步幅等等專業跑步數據，此外電量可連續使用14天，較上一代大大提高。
Forerunner 955：三項鐵人、高階跑錶
全新的Forerunner 955加入「備戰訓練功能」，以數據分析提出調整訓練建議。加上電池在不充電的情況下使用20天，955更額外增加多項運動如三項鐵人、滑雪、網球、划船等，其他功能如心率、卡路里，以及顯示出身體電量以及睡眠質素，可以令用家更清楚調整訓練強度。
Instinct 2系列：適合登山、衝浪、浮潛的探險家
支援30種以上的活動，Solar版本可在太陽下為手錶充電，於智能模式下可連續使用4周又延長了使用時間，非常適合喜歡多元戶外活動的使用者。此外，運動功能最大攝氧量（VO2max）亦首次應用在Instinct系列上。
Fēnix 7系列：全方位戶外運動錶
Fēnix 7採用軍用規格，可耐熱、耐寒、耐衝擊、100米防水能力，首次加入觸控功能，支援40種運動模式，今代更新增了風箏衝浪、攀岩抱石模式。Fēnix 7配置了電筒功能，其中7S和7便使用屏幕作光源，7X則以內置LED電筒發光，專為夜間運動而設，錶面更設有太陽能充電，在智能模式下，最長可用22天，省電模式下則可用長達57天。
Descent G1 系列：入門潛水錶
Descent G1系列是Garmin推出的⾸款太陽能科技潛⽔電腦錶，防水等級可達⽔下100公尺，潛⽔模式下可使⽤長達25⼩時，智慧⼿錶模式下使⽤太陽能充電更可長達124天，加上較相宜價錢，是新手入門潛水錶的好選擇。
Descent Mk2系列：進階潛水錶
Mk2使用三衛星系統紀錄高精確度出水、入水點定位，Descent Mk2i更有SubWave 聲納技術，只需連結「⼩⿊瓶」Descent T1 發射器， 即可監測氣瓶殘壓、氣體消耗量（SAC）及剩餘氣體 時間（ATR）等重要潛⽔數據。在潛水模式下可支援80小時潛水時間。
常見問題：
為甚麼運動手錶會選擇Garmin而不是Apple Watch？
- 充電及使用時間不同：Apple Watch支援無線充電，但差不多每天都要充電。Garmin雖然要接駁充電線，但其使用時間大大優勝過Apple Watch，要使用GPS定位、紀錄心跳、血氧等運動數據下較為適合。
- 針對運動員而設：Apple Watch就像是手腕上裝了一部迷你智能手機，讓你快速回覆訊息、通電話等，但Garmin手錶便更針對運動員而設，好像耐衝擊、防水功能以及因為用家體能而制定的體能訓練計劃等。