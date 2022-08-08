如何選擇運動手錶？Garmin與Apple Watch要如何選擇？

不少人運動時都會去紀錄自己的運動及體能數據，從而分析自己運動表現，再去調整下一次訓練的強度。想要隨時隨地記錄生活、準確的量測自己的運動狀況時，Garmin的智慧型運動手錶便是個大熱選擇。

作為運動手錶界大廠的Garmin，於網絡上的評價不輸給Apple Watch，甚至在GPS導航功能及優異的長巡電量成為很多人的最佳運動拍檔。只是Garmin運動手錶款式繁多，那一款才適合你？當然你可以「直上最高階便不會有煩惱」，但頂級的Fenix系列又價格不菲，消費者花大錢後又未必用得盡所有功能。以下文章便為各位運動愛好者整合Garmin各款運動手錶的功能，可以買到適合自己的運動手錶。

Forerunner 系列：最適合運動訓練的手錶

Forerunner系列向來都是跑手大推的智慧型運動手錶，全因Forerunner系列專精於測量時間及跑手圈速，內置光學式心率感測器更為跑手訓練時提供準備數據測出訓練強度。其中Forerunner系列亦推出了新款255及955型號。

Forerunner 255 ： CP 值最高跑錶

不少跑手初入門時都會選擇255，全因它不只具備心率、GPS等功能，跑步時只要搭配跑步動態感測器，便可紀錄觸地時間平衡、步幅等等專業跑步數據，此外電量可連續使用14天，較上一代大大提高。

Forerunner 955 ：三項鐵人、高階跑錶

全新的Forerunner 955加入「備戰訓練功能」，以數據分析提出調整訓練建議。加上電池在不充電的情況下使用20天，955更額外增加多項運動如三項鐵人、滑雪、網球、划船等，其他功能如心率、卡路里，以及顯示出身體電量以及睡眠質素，可以令用家更清楚調整訓練強度。