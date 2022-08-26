姻緣石行山路線｜完走灣仔自然徑 兼訪寶雲道健身徑拜月老

姻緣石位處寶雲道，相傳誠心祈求姻緣就會成真，背後埋藏著一段民間傳說。有很多路線可以到訪姻緣石，今次推介由上而下完走灣仔峽道，在約2公里的短程行山路線上，感受市區邊的自然氣息。文︰山全部都係山

短途行山沿途景點1︰荷蘭徑小風車 灣仔峽道山頂道站下車後，往車尾方向小心過兩條馬路，在灣仔峽道路牌起步。先經過一個公園，沿右面續行。左面路口為荷蘭徑，小風車裝飾非常特別。灣仔峽道又稱「灣仔自然徑」，大部份路段都埋在樹蔭之下，相對涼快。 灣仔峽道起點海拔約250米，終點海拔約80米，為香港著名超斜路之一，若由下至上行更見痛苦。宜碎步不宜大步，減少每步衝擊力以保護膝部。落了一段後來一個急彎，大約落了全程3份之1，樹叢間中可見到合和中心一帶灣仔市景。

短途行山沿途景點2︰姻緣石都市傳說 繼續落斜度不減，去到重要分叉路口。往榕樹方向的寶雲道健身徑而行，經過公廁和登南子午線石的樓梯後，約5-10分鐘到一堆紅色石塊，沿樓梯而上5-10分鐘為姻緣石。有指姻緣石九公尺高，「求配偶得配偶，求子嗣得子嗣」。另有指農曆初六、十六及二十六參拜效果佳。 根據司徒法正《2019豬年運程寶典》，傳說第二次世界大戰時一名日軍與香港女性相愛，但因三年零八個月後日軍投降，該名憲兵被逼返日。二人的戀情劃上句號之刻，到姻緣石旁殉情，化為石頭。事後二人報夢，只要有緣人到姻緣石前誠心祈求姻緣，必定有所斬獲。多年來不論單身或情侶都會到訪的景點。有人說姻緣石像斜插筆座、又有人指像陽具。 參觀完姻緣石後原路折返，回到灣仔峽道再落斜，約10-15分鐘接回石屎路。對面碼路的粉紅路牌為灣仔自然徑最後一段，左轉小心過馬路後右轉落樓梯，斜度大減，不消一會就到達平路。

短途行山沿途景點3︰ 舊灣仔郵政局過百年歷史 舊灣仔郵政局任處灣仔峽路盡頭，現存過百年，為香港歷史最久的郵政局建築，建至1912至1913年。這個香港法定古蹟現為環境資源中心，展示自然環境及動植物的郵票等。對歷史有興趣的，不妨到附近德國包浩斯風格的三級歷史建築舊灣仔街市、一級歷史建築藍屋。