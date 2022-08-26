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體育
2022-08-26 18:34:22

姻緣石行山路線｜完走灣仔自然徑 兼訪寶雲道健身徑拜月老

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姻緣石位處寶雲道，相傳誠心祈求姻緣就會成真，背後埋藏著一段民間傳說。有很多路線可以到訪姻緣石，今次推介由上而下完走灣仔峽道，在約2公里的短程行山路線上，感受市區邊的自然氣息。文︰山全部都係山

姻緣石行山路線

姻緣石位於灣仔峽道約2公里路程。

短途行山沿途景點1︰荷蘭徑小風車

灣仔峽道山頂道站下車後，往車尾方向小心過兩條馬路，在灣仔峽道路牌起步。先經過一個公園，沿右面續行。左面路口為荷蘭徑，小風車裝飾非常特別。灣仔峽道又稱「灣仔自然徑」，大部份路段都埋在樹蔭之下，相對涼快。

灣仔峽道起點海拔約250米，終點海拔約80米，為香港著名超斜路之一，若由下至上行更見痛苦。宜碎步不宜大步，減少每步衝擊力以保護膝部。落了一段後來一個急彎，大約落了全程3份之1，樹叢間中可見到合和中心一帶灣仔市景。

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短途行山沿途景點2︰姻緣石都市傳說

繼續落斜度不減，去到重要分叉路口。往榕樹方向的寶雲道健身徑而行，經過公廁和登南子午線石的樓梯後，約5-10分鐘到一堆紅色石塊，沿樓梯而上5-10分鐘為姻緣石。有指姻緣石九公尺高，「求配偶得配偶，求子嗣得子嗣」。另有指農曆初六、十六及二十六參拜效果佳。

根據司徒法正2019豬年運程寶典，傳說第二次世界大戰時一名日軍與香港女性相愛，但因三年零八個月後日軍投降，該名憲兵被逼返日。二人的戀情劃上句號之刻，到姻緣石旁殉情，化為石頭。事後二人報夢，只要有緣人到姻緣石前誠心祈求姻緣，必定有所斬獲。多年來不論單身或情侶都會到訪的景點。有人說姻緣石像斜插筆座、又有人指像陽具。

參觀完姻緣石後原路折返，回到灣仔峽道再落斜，約10-15分鐘接回石屎路。對面碼路的粉紅路牌為灣仔自然徑最後一段，左轉小心過馬路後右轉落樓梯，斜度大減，不消一會就到達平路。

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短途行山沿途景點3︰舊灣仔郵政局過百年歷史

舊灣仔郵政局任處灣仔峽路盡頭，現存過百年，為香港歷史最久的郵政局建築，建至1912至1913年。這個香港法定古蹟現為環境資源中心，展示自然環境及動植物的郵票等。對歷史有興趣的，不妨到附近德國包浩斯風格的三級歷史建築舊灣仔街市、一級歷史建築藍屋。

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這條短程路線是完走灣仔峽道兼賞姻緣石，因此由上至下行。如想降低難度，可於中環乘9號小巴或15號新巴，於寶雲道或港安醫院下車，沿健身徑而行約30分鐘平路。

香港島短程行山路線概要

路線

灣仔峽道→寶雲道健身徑→姻緣石→原路折返→灣仔峽道→舊灣仔郵政局

起步交通

15號新巴到灣仔峽道山頂道

終點交通

灣仔大量巴士及鐵路選擇

補給

灣仔峽公園士多

廁所：灣仔峽公園、寶雲道

距離：約2公里

需時：1至2小時

體力：1.5/5

技術：1.5/5

景色︰3/5
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