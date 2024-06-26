孫興民父親足球學校 涉體罰學員遭家長索償

效力熱刺的南韓國家隊隊長孫興民，其父親孫雄正旗下的足球學校被指控體罰和辱罵兒童學員，遭家長索償數億韓元和解金，孫雄正向涉事學員及家屬致歉，但否認校方有任何不當管教行為。報道指，孫雄正與兩名教練被檢察機關帶走調查。

62歲孫雄正及其創辦的「孫氏足球學校」兩名教練，今年3月被指因學員輸波而實施體罰。該學員家長表示，孩子結束學校在沖繩舉辦的訓練營回家後大腿出現瘀傷，追問之下發現遭到教練體罰，憤而報警提告。

報道指其中一名教練涉用角球旗打學員大腿造成傷勢，需要兩周時間治療。該學員告訴警方，當球隊輸掉比賽後，教練強迫他和隊友20秒內從球門跑到中場線，由於超時被要求趴在地上，被角球旗擊打臀部。除此之外，學員指控孫雄正在訓練過程出言辱罵，另一名教練則在宿舍體罰，毆打其身體不同部位。警方已於4月將案件移交檢方偵辦。該名學員父親表示對事件感到相當憤怒，因此決定報警，不希望看到更多學員受害。

孫雄正發表聲明，向涉事學員及其家屬致歉，同時否認自己及其他教練曾實施體罰，強調對方要求「數億韓元」和解金無法接受：「我發誓學校教練從未對年輕球員實施並非出自關愛的行為，原告主張大多並非事實，校方也積極配合當局進行調查，並未扭曲或掩蓋事實。」、「我不會否認做過的事情，也不會承認沒做過的事情。由於未能跟上時代的變化和法律標準，只按照我的方式指導孩子們，我對此深感反省。」