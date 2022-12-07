將軍澳跨灣橋單車徑 | 單車聯盟主席試踩 質疑猶如踩入結界

將軍澳跨灣連接路將於今個月11日通車，當中與其相連的5公里單車徑及行人步道亦會同時啟用。早前政府邀請公眾人士落場試踩單車徑，據 Transit Jam報道 ，其中香港單車聯盟 (HKCAll) 主席Martin Turner與其5歲兒子試行新路時，發現單車徑有不少問題。

單車徑似結界循環

將藍隧道及將軍澳跨灣大橋將會連接藍田、觀塘及東九龍等地區，目的是為了疏導不斷增長的將軍澳人流。Martin雖然對單車徑的設施滿意，但對於單車徑的規劃，便形容為電影《The Truman Show》的男主角占基利般，被困於拍攝場地之內無法逃到現實。Martin 覺得這條新落成的單車徑只在地區繞圈，不能到達區外(as a paradise that you can’t cycle out of)，進入了單車徑就猶如進入了結界不斷循環一樣(internal loop)。Martin於報道中質疑，既然大橋目的是疏導人流，道路又連接了東九龍地區，為甚麼單車徑不能走出觀塘、藍田等地。