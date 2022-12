將軍澳跨灣橋單車徑 | 單車聯盟主席試踩 質疑猶如踩入結界

單車徑似結界循環

將藍隧道及將軍澳跨灣大橋將會連接藍田、觀塘及東九龍等地區,目的是為了疏導不斷增長的將軍澳人流。Martin雖然對單車徑的設施滿意,但對於單車徑的規劃,便形容為電影《The Truman Show》的男主角占基利般,被困於拍攝場地之內無法逃到現實。Martin 覺得這條新落成的單車徑只在地區繞圈,不能到達區外(as a paradise that you can’t cycle out of),進入了單車徑就猶如進入了結界不斷循環一樣(internal loop)。Martin於報道中質疑,既然大橋目的是疏導人流,道路又連接了東九龍地區,為甚麼單車徑不能走出觀塘、藍田等地。