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體育
2022-12-07 14:13:24

將軍澳跨灣橋單車徑 | 單車聯盟主席試踩 質疑猶如踩入結界

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早前將軍澳跨灣連接路舉行公益金新界區百萬行。(蘇文傑攝)

將軍澳跨灣連接路將於今個月11日通車，當中與其相連的5公里單車徑及行人步道亦會同時啟用。早前政府邀請公眾人士落場試踩單車徑，據Transit Jam報道，其中香港單車聯盟 (HKCAll) 主席Martin Turner與其5歲兒子試行新路時，發現單車徑有不少問題。

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將軍澳跨灣大橋的單車徑無法走出區外。(資料圖片)

單車徑似結界循環

將藍隧道及將軍澳跨灣大橋將會連接藍田、觀塘及東九龍等地區，目的是為了疏導不斷增長的將軍澳人流。Martin雖然對單車徑的設施滿意，但對於單車徑的規劃，便形容為電影《The Truman Show》的男主角占基利般，被困於拍攝場地之內無法逃到現實。Martin 覺得這條新落成的單車徑只在地區繞圈，不能到達區外(as a paradise that you can’t cycle out of)，進入了單車徑就猶如進入了結界不斷循環一樣(internal loop)。Martin於報道中質疑，既然大橋目的是疏導人流，道路又連接了東九龍地區，為甚麼單車徑不能走出觀塘、藍田等地。

單車徑

據圖中所見，大橋的5公里單車徑沒有連接往藍田。（土木工程迪署網頁）

單車徑寬闊舒服

除此之外，Martin對於單車徑的設施、斜坡、寬度等基本配置表示滿意，他大讚單車徑很寬，幾乎沒有障礙物，只得少量塑料護柱，而且橋上的坡度是很容易控制，他相信通車後會吸引大量區內市民享受騎單車使用大橋。

有興趣閱讀Martin的全部感受，可前往 Transit Jam

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