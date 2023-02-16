專訪HK-Kicks創辦人Horace 細數成立起源、NBA發展及珍藏Curry Brand籃球鞋

有留意開波鞋，便一定有聽過HK-Kicks，事關這個報道各大品牌波鞋最新情報、拍攝不同款式的開箱片及提供各地限量波鞋抽籤連結的香港波鞋網站已成立20年。 由最初「以鞋會友」、到現在成為各品牌最新波鞋推出新必有的開箱專頁，創辦人Horace Leung便於訪問中講解了網站的成立起源，以及分析市場上新興勢力的冒起——Under Armour。 攝影、拍片：李睿哲

波鞋是個奇妙的東西，你總是想儲多幾對，開心唔開心又會想買對波鞋，可以做到如HK-Kicks創辦人Horace Leung般多珍藏，相信是每個Sneakerhead的夢想。Horace接受《am730》訪問時便透露，20年前他與朋友是成立HK-Kicks.com全因IT問題。 每人$300 由Newsgroup變身 HK-Kicks 「2002年香港是沒有波鞋網站，只有波鞋Newsgroup——一個更old school的連登、用Outlook來開啟的討論區，其缺點是會自動30天便刪除帖子。當時很多儲波鞋的朋友在此聊天，亦會相約網聚打波。後來我們便提出，如果Newsgroup會刪帖，不如我們合資成立一個網站。到2003年時，我們12人每人出了$300成立了HK-Kicks.com，一直至今20年。」

看到標誌起初還以為是個H字，原來是UA兩個字拼在一起，哈哈！

最初Horace和朋友「以鞋會友」，影印日本潮流雜誌報道波鞋消息，以及分享自己的珍藏，因為「平時鞋痴只可以將鞋留在家中，現在便可以與朋友分享」。此外，成立網站第二個重要目的，便是辦海外團購。因為當時網購不太流行，可以集合一班網友訂購，靠一些美國網友於Foot Locker落單分擔運費，更易買到心頭好。 20年來Horace與朋友會報道所有品牌資訊，當中自然留意到市場及鞋迷的走向，其中一個牌子便是美國的Under Armour。Horace坦言一開始都搞錯了這個品牌：「當年我們在Under Armour出緊身衣時已經接觸到，那時他們還未推出波鞋，給我的印象是很貴及很難買，因為香港當年未有代理。第二是看到標誌起初還以為是個H字，原來是UA兩個字拼在一起，哈哈！」

後來UA開始進軍籃球鞋市場，Horace亦有儲他們首個簽名代言運動員、前公鹿控衛Brandon Jennings的簽名鞋。「因為UA的設計和市面上比較為破格，最重要是對Sneakerhead來說很難買，難買便令你有動力特別想去儲。」不過真正吸引到Horace眼球的，自然是現時UA當紅球星Stephen Curry的冒起。 「我認識Stephen Curry全因為他是Dell Curry的兒子，一出道時並非太厲害，大家都覺得他是玻璃腳，後來他轉到代言Under Armour，愈打愈好拿到總冠軍，開始有他的專屬籃球鞋，加上我的三藩市朋友說，每當Curry的籃球鞋推出，整個三藩市一日內便會沽清，於是我便開始去了解及訂購。」 即睇Horace珍藏Curry籃球鞋

現在的籃球偶像便是Stephen Curry。

現在想在香港買Curry籃球鞋自然易得多，但當年香港未有UA的代理，想買鞋便要到美國Foot Locker鬥快搶、或者到eBay網站捱炒價入手。Horace當年亦搶過，亦深明何解Curry的籃球鞋是如此熱賣。「以前NBA籃球鞋差不多由一個牌子壟斷，現在很明顯看到Under Armour搶佔了一部份市場。」 三分球改變聯盟 亦改變市場壟斷 根據去年美國市場調查，Under Armour於運動服裝及波鞋市場上的銷售額已經超越Adidas，成為美國第二大運動用品品牌。這亦多得當家球星Curry改變整個NBA。「NBA已經是三分球、小球時代，甚至在香港你會看到街場及私人聯賽愈來愈多人射三分球，會有人去研究如何推波、one motion、1.5 motion的射法等等。」 因為愈來愈多人迷上Curry，整個籃球風氣都變成中場為距離目標的打法，以前Vince Carter的360度轉身入樽、Michael Jordan的罰球線起跳不是普通人可以學得到，但射波經苦練可以愈射愈準、距離愈遠，甚至Curry已成為這個世代的籃球迷icon。「現在的籃球偶像便是Stephen Curry，你去問現在的小朋友，寧願要射三分球、step back jumper、遠射都好，連帶其籃球鞋都大賣。」

Curry精神便是Underdog Under Armour因為Curry而大流行，其推廣手法亦與其他大牌子不同，Horace指出他們更著重自己是underdog（失敗者）的角色。「你會發現Curry Brand的精神就是Underdog，因為Curry覺得自己是由underdog打上來：大學年代他連NCAA獎學金都沒有，入不到一流的名牌大學；之前的代言亦不為他舉辦訓練營；作為一個星二代沒有人看好他可以成功、是玻璃腳，但現在現在全世界都知道他是誰。就如UA一樣都是個underdog，不是一開始便大賣，一路打上來、愈來愈多人穿其推出的籃球鞋。」這種球星靠努力改變天份不足的故事，相信更能打動到現今世代的球迷，比起一出道便體能勁爆、可以飛天遁地的超級運動員，Curry的故事更為貼地。