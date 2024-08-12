巴黎奧運閉幕禮唯美舉行　湯告魯斯飛機跳傘送奧運旗

巴黎奧運閉幕禮唯美舉行 湯告魯斯跳飛機送奧運旗

法國金牌泳手馬桑手持聖火 閉幕禮開始時，由在今屆奧運為法國贏得四金一銅游泳獎牌的泳手馬桑（Léon Marchand），身穿黑西裝手持聖火揭開閉幕禮的序幕。

李思穎盧蔚豐任香港隊持旗手 閉幕禮一開始有音樂表演和歌手獻唱，之後由管弦樂團徐徐奏起法國國歌，同時升起奧委會旗及法國國旗。緊接著各國持旗手進場，今年是首次每個代表隊派出男女各一人任持旗手。香港隊的持旗手是單車代表李思穎及跆拳道代表盧蔚豐。 精彩歌舞表演 閉幕禮怎少得吸引的歌舞表演，而今屆巴黎奧運的表演更多了一種藝術氣息。由全身金色的舞蹈員和在開幕禮曾出現的蒙面騎士舞蹈員一起呈現一段短劇，向奧運發源地希臘致敬，並將巨型的奧運五環升起。其後還有懸吊在空中的鋼琴表演和法國獨立樂隊Phoenix表演。 巴黎奧運｜荷蘭長跑高手「升呢」贏馬拉松 今屆個人奪1金2銅

交棒洛杉磯 美巨星雲集表演 湯告魯斯飛機跳傘 來到閉幕禮的後半段，開始進行交棒下屆洛杉磯奧運的儀式。先有美國歌手H.E.R獻唱，突然荷李活巨星湯告魯斯出現在場館上方，並從高空降落，引來狂歡。他隨後接過奧運旗，坐上電單車開走。配合之前錄製好的片段，他直接駕駛電單車衝上飛機，再從飛機跳傘，宛如拍攝其代表作電影「職業特工隊 Mission Impossible」。 湯告魯斯在著名地標荷李活山上掛上奧運五環，並將奧運旗傳給美國的運動員。美國的運動員之後將焦點帶到洛杉磯的Venice Beach，多名美國歌星雲集，包括洛杉磯出生的歌手Billie Eilish以及在當地成立的樂隊Red Hot Chili Peppers，當然還有饒舌教父Snoop Dogg和Dr.Dre驚喜登場。

全球各洲運動員代表為閉幕禮劃上句號 鏡頭洛杉磯的表演回來後，隨著奧運聖火熄滅，共六名來自全球不同洲的運動員代表，包括難民代表團的拳擊運動員Cindy Ngamba、中國乒乓球運動員孫穎莎、肯亞長跑運動員Eliud Kipchoge、古巴摔角手Mijaín López、法國柔道選手Teddy Riner，以及澳洲游泳運動員Emma McKeon，共同在煙火表演下為閉幕禮劃上句號。 殘奧會8月28日至9月8日舉行 巴黎奧運之後，隨即而來的還有殘奧會。今屆殘奧會將會在8月28日至9月8日舉行，共有22個運動項目、4400名運動員參賽，而香港代表團亦有23名運動員，將出戰羽毛球、乒乓球、硬地滾球、馬術、游泳、劍擊、射箭及田徑8個大項，值得期待。