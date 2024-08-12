巴黎奧運所有賽事完滿結束，獎牌榜終極結果亦隨之出爐！獎牌榜首三位分別為美國、中國和日本。美國隊在最後一項比賽女子籃球決賽中，以1分之差僅勝法國隊，令美國今屆累積獲40金44銀42銅。中國以40金27銀24銅完成今屆賽事，美國與中國同得40金，前者因較多獎牌成為獎牌榜榜首。第三名則是最後一日超越澳洲的日本，共有20金牌12銀13銅。而香港隊則憑江旻憓、張家朗的兩金，和何詩蓓的兩銅，位列巴黎奧運獎牌榜第37名。

巴黎奧運即將結束，四年後2028年的洛杉磯奧運會亦開始成為焦點，將是洛杉磯第三次舉辦奧運會。按照慣例，國際奧林匹克委員會（IOC）已經批准了幾項新舊運動項目加入2028年的賽程，但同時亦從巴黎奧運項目列表中刪除了部分運動。

美式欖球和壁球將會首次被批准加入洛杉磯奧運會，而棒球、壘球、長曲棍球和板球則會重新回歸。長曲棍球最後一次出現在奧運會上是1908年，而板球則僅在1900年巴黎奧運會上舉辦過一次。原本屬於選項性的滑板、運動攀岩和衝浪亦將在2028年轉為永久項目。

不過拳擊則有可能會在洛杉磯奧運會被取消，拳擊暫未獲准進入洛杉磯奧運會，奧委會將是否納入拳擊項目推遲到2025年決定。其中與奧委會以未能解決財務和治理改革問題為由，取消了國際拳擊協會（IBA）的認可有莫大關係。