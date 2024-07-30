巴黎奧運｜三人籃球規則更快更刺激？ 街頭籃球最高舞台一觸即發

塞爾維亞和美國隊在2023三對三世界盃籃球賽的合照

三人籃球 美國並非屈機級 源自於街頭的三人籃球賽事在2017年6月9日被正式納入奧運項目，在上届東京奧運首次登上奧運。有別於大衆對傳統籃球的認知，長年統治5人籃球的美國隊在國際三人籃球男子賽事並不是一王稱霸，根據現時國際籃球聯合會的分數排名，東歐球隊塞爾維亞（排名分2,928,578）才是在國際三人籃球賽中高居第一位，緊隨其後的美國隊（2,592,596分）在上届東京奧運甚至未能在資格賽贏得比賽一席。今屆終入圍的美國隊能否在本屆奧運重現美式籃球的風采，和其他陸續崛起的國家隊能否脫穎而出成這次賽事的最大看點。至於是甚麽原因增添3人籃球的變數呢，讓小編爲大家介紹三人籃球與傳統籃球規則上的五大分別！ 巴黎奧運上，在當地時間7月30日開始舉行三人籃球賽事，至8月5日決出金、銀、銅牌。 巴黎奧運｜開幕禮時間、香港運動員名單及直播、閉幕禮懶人包

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計分方法 5人籃球：

三分綫内進球：2分，三分綫外進球：3分，罰球：1分 3人籃球

三分綫内進球：1分，三分綫外進球：2分， 罰球：1分 巴黎奧運｜香港運動員及焦點賽事一覽 本地電視台免費直播

法定時間 三人籃球法定時間為10分鐘，若某隊先領21分就提早勝出，結束賽事。每次進攻方需要在12秒內出手，而團隊犯規達7次，對方可獲2次罰球。至於團隊犯規達10次，對方可獲2個罰球及控球權。 5人籃球（FIBA球例）

四節，每節10分鐘（死球及罰球時間停錶），常規時間内平手即加時5分鐘，直至分出勝負 三人籃球

1節10分鐘（死球及罰球時間停錶），常規時間内平手及加時，先得兩分隊伍勝出



人數及換人規則 5人籃球（FIBA 球例）

12人球隊，5人在球場（僅可以在通知得分記錄台或球證情況下換人） 3人籃球

4人球隊，3人在球場（不需通知得分記錄台或求證，可以在任何停錶及死求情況下自行換人）

