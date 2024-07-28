巴黎奧運｜中國女籃加時負西班牙　領先10分變輸1分

巴黎奧運的女子籃球項目，中國女籃在首場領先之下卻被西班牙翻盤，在最多領先過10分下，被西班牙迫到加時，並以89:90不敵對手。
在男子籃球再度緣盡奧運，中國的籃球就寄望在女子隊身上。面對西班牙隊，中國首節曾憑一段13:2攻勢，將比數拉開過10分，中國隊首節領先22:13。不過西班牙隊在第2節開始收窄分差，半場追至33:37。但是中國女籃在第3節再拉開比數，進入最後一節前領先59:53。
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中國全場23次失誤
第4節距離完場27秒楊力維射入罰球中國仍領先75:70，不過西班牙之後先由Queralt Casas的快攻取2分兼搏到犯規，她罰球射入，將比數追至2分距離。李夢之後罰球2罰中1下，中國再拉開3分距離。此時比賽仍有15秒。西班牙Leonor Rodriguez在最後6秒射入3分，將比分追平76:76，雙方要打加時。加時西班牙取得領先，在最多拉開5分下，仍以90:89擊敗中國取得分組首勝。
中國的李月汝今場個人取得31分，是全場最高。西班牙的Megan Gustafson今場就有29分，扳平功臣Leonor Rodriguez亦有25分貢獻。中國今場致命傷是失誤極多，全場有23次，比西班牙8次相距甚遠，而因為失誤的失分達28分，中國就僅得7分成為兩隊分野。