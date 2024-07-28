巴黎奧運｜中國女籃加時負西班牙　領先10分變輸1分

巴黎奧運的女子籃球項目，中國女籃在首場領先之下卻被西班牙翻盤，在最多領先過10分下，被西班牙迫到加時，並以89:90不敵對手。

在男子籃球再度緣盡奧運，中國的籃球就寄望在女子隊身上。面對西班牙隊，中國首節曾憑一段13:2攻勢，將比數拉開過10分，中國隊首節領先22:13。不過西班牙隊在第2節開始收窄分差，半場追至33:37。但是中國女籃在第3節再拉開比數，進入最後一節前領先59:53。