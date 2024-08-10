巴黎奧運｜中國男子乒乓團體賽贏瑞典　連奪五屆冠軍

男子團體項目自2008年設立以來，一直都是中國奪得金牌。在今屆的決賽，對手卻非以往的主要隊伍南韓、日本或是德國，而是今屆異軍突起的瑞典。中國在首場的雙打先由王楚欽與馬龍合作，對上瑞典的卡爾臣（Kristian Karlsson）及哥貝治（Anton Kallberg）的組合，但中國組合雖然先輸1局8:11，不過站穩陣腳後連贏兩局11:4及11:3，將局數反先。即使瑞典組合之後以11:6追平局數，但決勝第5局仍由中國組合勝出。

三場比賽全部打足五局

第2場的單打比賽，由樊振東對上「六角戰士」莫雷加（Truls Moregard），這正是今屆男單決賽的「翻版」，在男單樊振東以4:1擊敗莫雷加，今次樊振東也沒有那麼輕鬆，首局先輸10:12，之後樊振東連贏11:8及11:9，將局數反超。但是莫雷加又迫到「刁時」贏13:11，將局數再追平。決勝局樊振東以11:5擊敗莫雷加，令中國場數在驚險下仍領先2:0。

第3局比賽，中國由王楚欽對上卡爾臣。今次王楚欽以11:9及11:5，將場數領先2:0。然而卡爾臣負隅頑抗之下，連續兩局都迫到「刁時」，以兩局12:10，將局數迫和2:2。然而王楚欽決勝局發揮穩定，以11;2的大比分擊敗卡爾臣，令中國隊以場數3:0贏得金牌。