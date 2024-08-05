巴黎奧運｜中國隊逆轉奪金打破美國十連霸　男子4×100米混合泳締新紀錄

巴黎奧運游泳項目在今天煞科，在男子4×100米混合泳接力決賽中，中國隊派出徐嘉余、覃海洋、孫佳俊及潘展樂出戰，最終以3分28.01秒的總成績逆轉奪金，打破美國隊自1984年以來在此項目的十連霸壟斷局面。
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最後100米逆轉奪金 打破美國10連霸
在4x100男子混合泳決賽中，中國隊與美國隊叮噹碼頭，直至最後一棒由潘展樂出戰，以45.92秒完成100米，助中國隊逆轉奪金。法國隊則奪得銅牌，主將馬爾尚以4金1銅結束本屆賽事。
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女子4×100米混合接力 美國破世界紀錄奪金
在女子4×100米混合接力決賽中，由莉根史密夫、莉莉京治、禾殊及簡愛組成的美國隊，以3分49秒63的成績打破世界紀錄奪金。澳洲隊獲得銀牌，而中國隊由張雨霏、萬樂天、唐錢婷及楊浚瑄組成，以3分53秒23奪銅。
芬克1500米自由泳締造新猷
美國好手羅拔·芬克（Bobby Finke）在男子1500米自由泳決賽中，以14分30秒67的成績打破中國名將孫楊在2012年倫敦奧運創下的世界紀錄，成功衛冕，這也是他在本屆奧運的首枚金牌。意大利泳將帕特里尼耶里（Gregorio Paltrinieri）以14分34秒55獲得銀牌，落後芬克3秒88。
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美澳兩國游泳場上競爭激烈
美國隊在本屆奧運游泳項目中表現出色，奪得8枚金牌、13枚銀牌和7枚銅牌，總計28枚獎牌，穩居榜首。澳洲隊也表現不俗，獲得7枚金牌、8枚銀牌和3枚銅牌，總計18枚獎牌，排名第二，兩國在游泳賽場上的激烈競爭成為本屆奧運的一大亮點。