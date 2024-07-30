巴黎奧運｜中國體操男團失誤被日本逆轉 名宿陳一冰提前慶奪金成笑柄

巴黎奧運的男子體操在周一（29日）進行團體賽項目，中國隊總成績一度領先3.267分，惟在最後單槓項目，蘇煒德兩度失手，被日本隊後來居上以0.532分之差奪得金牌。前體操奧運冠軍、中國一代吊環王「陳一冰」在比賽進行到一半時，於社交平台連發兩篇「提前慶祝中國隊奪金」的貼文，最終「預言失敗」成笑柄，被網民批評太有自信。

決賽進行時，中國隊在前5個單項取得巨大優勢，看似幾乎宣告金牌已落袋。正在觀賽的陳一冰還沒等到比賽結束就搶先在微博發文：「提前慶祝中國體操男團奪得巴黎奧運男團冠軍，12年後再度回歸第一，祝賀，為師弟們感到驕傲，後面應該會有更多獎牌了。」陳一冰及後再發文表示：「好多人問我為何還沒比完就奪冠了，從日本隊的橋本馬鞍上掉下來，到中國隊劉洋的15.5就勝負已分，高手過招只需一瞬間，我的預言來自我的專業。」