在今屆巴黎奧運拳擊場上，中華台北拳后林郁婷和阿爾及利亞拳手希莉芙（Imane Khelif）捲入性別爭議。希莉芙昨晚在女子66公斤決賽勝出，勇奪金牌；而林郁婷今晚（11日）亦在女子57公斤級奪金，以5:0擊敗波蘭選手施拉美達（Julia Szeremeta）。
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林郁婷在拳擊女子57公斤級金牌戰中，對戰20歲的波蘭少將施拉美達。林郁婷多次有效命中，第一回合林郁婷在首一分鐘便多次命中對手。在第二回合施拉美達積極進攻，但林郁婷亦使用反擊拳，當中包括幾次有效命中的前手刺拳。
在第三回合，林郁婷繼續處於上風，先有刺拳，之後又有後手勾拳和組合拳命中，施拉美達更流鼻血。最後林郁婷以5:0壓倒性勝出，贏得個人首面奧運金牌，和中華台北奧運史上第一面拳擊金牌。
巴黎奧運｜拳手林郁婷陷性別爭議 賽後致意疑遭對手無視
在之前的四強比賽，林郁婷擊敗土耳其選手卡拉雯（Esra Kahraman）。比賽完結後，當林郁婷已經走下擂台，卡拉雯舉起X手勢，代表女性染色體結構XX，抗議林郁婷染色體結構XY（一般男性染色體結構為XY）卻被批准參加奧運女子賽事。而在今日決賽前，有網民指看到波蘭選手施拉美達在社交媒體限時動態亦曾轉發一張圖片，有暗指林郁婷不是女性選手的意味。後來施拉美達刪除限時動態，施拉美達今日在比賽後亦有和林郁婷握手和擁抱。
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