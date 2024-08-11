在今屆巴黎奧運拳擊場上，中華台北拳后林郁婷和阿爾及利亞拳手希莉芙（Imane Khelif）捲入性別爭議。希莉芙昨晚在女子66公斤決賽勝出，勇奪金牌；而林郁婷今晚（11日）亦在女子57公斤級奪金，以5:0擊敗波蘭選手施拉美達（Julia Szeremeta）。

林郁婷在拳擊女子57公斤級金牌戰中，對戰20歲的波蘭少將施拉美達。林郁婷多次有效命中，第一回合林郁婷在首一分鐘便多次命中對手。在第二回合施拉美達積極進攻，但林郁婷亦使用反擊拳，當中包括幾次有效命中的前手刺拳。

在第三回合，林郁婷繼續處於上風，先有刺拳，之後又有後手勾拳和組合拳命中，施拉美達更流鼻血。最後林郁婷以5:0壓倒性勝出，贏得個人首面奧運金牌，和中華台北奧運史上第一面拳擊金牌。