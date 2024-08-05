巴黎奧運去到第9日，中國隊和中華台北隊在男子羽毛球雙打亦打到決賽！兩隊激戰三局，最後中華台北的「麟洋配」王齊麟、李洋在決勝局21:19奪冠，成功衛冕！
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
王昶、梁偉鏗為中國摘銀
中華台北黃金組合「麟洋配」王齊麟、李洋在羽毛球男雙對戰中國的「王梁組合」王昶、梁偉鏗，雙方在第一局比分膠著，中華台北一開始以11比8領先，但休息過後被中國連追4分，一度追平，唯中國隊在後段出現幾個失誤，最後中華台北以21：17拿下第一局。去到第二局，兩隊一路糾纏到18:18平手，最終中國隊以21：18奪得第二局，扳平比數。
進入決勝局，兩隊繼續纏鬥，中華台北在前半段以11：10稍微領先，期後再拉開距離，最後以21：19勝出，成功衛冕。
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馬來西亞謝定峰、蘇偉奪羽毛球男雙銅牌
中國隊在今次巴黎奧運已在羽毛球混雙和女雙奪得金牌，本來今場男雙決賽亦金牌在望，可惜被中華台北反勝，未能囊括羽毛球所有雙打金牌。
至於羽球男雙銅牌則由馬來西亞的謝定峰、蘇偉譯組合奪得，他們在銅牌戰對決丹麥組合Anders Rasmussen和Kim Astrup，雙方亦打到入決勝局，最後馬來西亞以比數16比21、22比10、21比19贏得銅牌。