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體育
2024-08-05 00:47:00

巴黎奧運｜中華台北羽毛球男雙李洋/王齊麟擊敗中國隊　成功衛冕

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巴黎奧運｜中華台北羽毛球男雙擊敗中國隊　成功衛冕 （美聯社）

巴黎奧運｜中華台北羽毛球男雙擊敗中國隊　成功衛冕 （美聯社）

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巴黎奧運去到第9日，中國隊和中華台北隊在男子羽毛球雙打亦打到決賽！兩隊激戰三局，最後中華台北的「麟洋配」王齊麟、李洋在決勝局21:19奪冠，成功衛冕！

 

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

中華台北羽毛球男雙擊敗中國隊，成功衛冕。（美聯社） 中華台北羽毛球男雙擊敗中國隊，成功衛冕。（美聯社） 中華台北羽毛球男雙擊敗中國隊，成功衛冕。（美聯社） 中華台北羽毛球男雙擊敗中國隊，成功衛冕。（美聯社） 中華台北羽毛球男雙擊敗中國隊，成功衛冕。（美聯社） 中華台北羽毛球男雙擊敗中國隊，成功衛冕。（美聯社） 中華台北羽毛球男雙擊敗中國隊，成功衛冕。（美聯社） 中華台北羽毛球男雙擊敗中國隊，成功衛冕。（美聯社） 中華台北羽毛球男雙擊敗中國隊，成功衛冕。（美聯社） 中華台北羽毛球男雙擊敗中國隊，成功衛冕。（美聯社）

王昶、梁偉鏗為中國摘銀

中華台北黃金組合「麟洋配」王齊麟、李洋在羽毛球男雙對戰中國的「王梁組合」王昶、梁偉鏗，雙方在第一局比分膠著，中華台北一開始以11比8領先，但休息過後被中國連追4分，一度追平，唯中國隊在後段出現幾個失誤，最後中華台北以21：17拿下第一局。去到第二局，兩隊一路糾纏到18:18平手，最終中國隊以21：18奪得第二局，扳平比數。

進入決勝局，兩隊繼續纏鬥，中華台北在前半段以11：10稍微領先，期後再拉開距離，最後以21：19勝出，成功衛冕。

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兩隊激戰三局，中國隊惜敗，未能囊括所有羽毛球雙打金牌。（美聯社） 兩隊激戰三局，中國隊惜敗，未能囊括所有羽毛球雙打金牌。（美聯社） 兩隊激戰三局，中國隊惜敗，未能囊括所有羽毛球雙打金牌。（美聯社） 兩隊激戰三局，中國隊惜敗，未能囊括所有羽毛球雙打金牌。（美聯社） 兩隊激戰三局，中國隊惜敗，未能囊括所有羽毛球雙打金牌。（美聯社） 兩隊激戰三局，中國隊惜敗，未能囊括所有羽毛球雙打金牌。（美聯社） 兩隊激戰三局，中國隊惜敗，未能囊括所有羽毛球雙打金牌。（美聯社） 兩隊激戰三局，中國隊惜敗，未能囊括所有羽毛球雙打金牌。（美聯社） 兩隊激戰三局，中國隊惜敗，未能囊括所有羽毛球雙打金牌。（美聯社）

馬來西亞謝定峰、蘇偉奪羽毛球男雙銅牌

中國隊在今次巴黎奧運已在羽毛球混雙和女雙奪得金牌，本來今場男雙決賽亦金牌在望，可惜被中華台北反勝，未能囊括羽毛球所有雙打金牌。

至於羽球男雙銅牌則由馬來西亞的謝定峰、蘇偉譯組合奪得，他們在銅牌戰對決丹麥組合Anders Rasmussen和Kim Astrup，雙方亦打到入決勝局，最後馬來西亞以比數16比21、22比10、21比19贏得銅牌。

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