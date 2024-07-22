巴黎奧運｜亨利掌帥唔齊腳 法國男奧足爭金不易

巴黎奧運未正式開幕，男、女子足球分組賽卻搶閘上演。但由於奧運足球非國際A級賽事，亦非在國際賽期進行，各大球會大條道理拒絕放人，不少球星入選後被逼退隊，被編入A組的東道主法國男奧足，更是首當其衝，包括已向皇馬報到的基利安麥巴比最終亦無緣為主辧國爭標！

男子奧運足球屬U23的舞台，但為增強可觀性及號召力，各隊可加入3名超齡球員，對上兩屆摘金的巴西男奧足，今屆在外圍賽出局，而對上7屆奧運男足金牌得主，則全數來自美洲及非洲，近5屆更是清一色屬美洲隊。

奧運男足賽制簡單，16隊分4組，每組首、次名直入8強，但大軍名單只有18人。主隊法國的大名單一改再改，原因是法國球星主帥亨利無法游說大球會放人，備戰與組軍困難重重；幸好「高盧雄雞」仍有一對超齡前鋒，里昂的拿卡錫迪(Lacazette)、水晶宮的桑馬迪達(Mateta)合作攻堅；而今夏從水晶宮轉投拜仁慕尼黑的米高奧拉斯(Olise)、里昂天才中場卓基(Cherki)亦在陣中，預期火力相當。

身處A組的法國，對手實力甚弱，要首名出線應無難度；但缺少了巴黎聖日耳門孖寶巴特利巴高拿(Barcola)與沙利艾馬利(Zaire-Emery)等新晉大國腳，後備兵力級數不足，去到淘汰賽階段，隨時滑鐵盧。