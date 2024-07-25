三年前東京奧運歷史性奪100米及200米自由泳兩面銀牌後，何詩蓓未有一刻停下來，依然保持刻苦訓練，不斷為港人帶來驚喜，多次為香港游泳史冊寫下里程碑。東奧後不足一個月，Siobhan即在阿聯酋阿布札比舉行的世界短池游泳錦標賽100米自由泳封后，成為香港泳隊「第一人」贏得世界賽冠軍，翌年再於同一賽事收獲一面200米自由泳金牌。

面對壓力往往從容不迫，香港「女飛魚」何詩蓓 (Siobhan Bernadette Haughey) 無論應付任何賽事，永遠都能保持甜美的笑容，難怪總予人一份自信，毋懼勁敵不斷推前世界紀錄。

何詩蓓去屆兩銀 今屆誓爭金牌

踏入2024奧運年後，何詩蓓更在多哈舉行的世界長池游泳錦標賽中，將三色獎牌全部收歸囊中，以1分54秒89在200米自由泳的個人主項終嘗金牌滋味，並在100米自由泳及100米蛙泳奪牌而回，無疑為今夏舉行的巴黎奧運注下強心針。

繼2016年巴西里約熱內盧奧運首次代表港隊出戰後，何詩蓓將會連續第三屆亮相五環舞台，領香港隊衝擊巴黎奧運。她在2023年3月美國舉行的TYR Pro Swim系列賽中，即奧運達標期開始翌日便達到400米自由泳A標，最終Siobhan個人取得5個單項及2項接力賽共7張巴黎奧運「入場券」。

今屆奧運雖面對包括來自兩名剛破世績的澳洲勁敵Ariarne Titmus及Mollie O’Callaghan之挑戰，但一向懂得釋放壓力的Siobhan繼續做好自己，開始連串比賽及備戰工作，6月更在意大利舉行的國際游泳錦標賽摘下200米自由泳桂冠，之後便進行重訓，為衝擊香港泳壇首面奧運金牌而努力。