面對壓力往往從容不迫，香港「女飛魚」何詩蓓 (Siobhan Bernadette Haughey) 無論應付任何賽事，永遠都能保持甜美的笑容，難怪總予人一份自信，毋懼勁敵不斷推前世界紀錄。
三年前東京奧運歷史性奪100米及200米自由泳兩面銀牌後，何詩蓓未有一刻停下來，依然保持刻苦訓練，不斷為港人帶來驚喜，多次為香港游泳史冊寫下里程碑。東奧後不足一個月，Siobhan即在阿聯酋阿布札比舉行的世界短池游泳錦標賽100米自由泳封后，成為香港泳隊「第一人」贏得世界賽冠軍，翌年再於同一賽事收獲一面200米自由泳金牌。
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
何詩蓓去屆兩銀 今屆誓爭金牌
踏入2024奧運年後，何詩蓓更在多哈舉行的世界長池游泳錦標賽中，將三色獎牌全部收歸囊中，以1分54秒89在200米自由泳的個人主項終嘗金牌滋味，並在100米自由泳及100米蛙泳奪牌而回，無疑為今夏舉行的巴黎奧運注下強心針。
繼2016年巴西里約熱內盧奧運首次代表港隊出戰後，何詩蓓將會連續第三屆亮相五環舞台，領香港隊衝擊巴黎奧運。她在2023年3月美國舉行的TYR Pro Swim系列賽中，即奧運達標期開始翌日便達到400米自由泳A標，最終Siobhan個人取得5個單項及2項接力賽共7張巴黎奧運「入場券」。
今屆奧運雖面對包括來自兩名剛破世績的澳洲勁敵Ariarne Titmus及Mollie O’Callaghan之挑戰，但一向懂得釋放壓力的Siobhan繼續做好自己，開始連串比賽及備戰工作，6月更在意大利舉行的國際游泳錦標賽摘下200米自由泳桂冠，之後便進行重訓，為衝擊香港泳壇首面奧運金牌而努力。
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何詩蓓巴黎奧運參賽時間表及日期
7月27日至8月4日
- 7月27日 ‧ 女子400米自由泳 預賽及決賽
- 女子4x100米自由泳接力 預賽及決賽 (人選待定)
- 7月28日‧ 女子200米自由泳 預賽及準決賽
- 女子100米蛙泳 預賽及準決賽
- 7月29日 ‧ 女子200米自由泳 決賽
- 女子100米蛙泳 決賽
- 7月30日 ‧ 女子100米自由泳 預賽及準決賽
- 7月31日 ‧ 女子100米自由泳 決賽
- 8月3日 ‧ 女子4x100米混合泳接力 預賽 (人選待定)
- 8月4日 ‧ 女子4x100米混合泳接力 決賽 (人選待定)
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何詩蓓IG
何詩蓓IG：siobhanhaughey01
年齡：26歲
亞洲長池紀錄：100米自由泳 (52秒02)、200米自由泳 (1分53秒92)
香港長池紀錄：50米自由泳 (24秒30)、100米自由泳 (52秒02)、
200米自由泳 (1分53秒92)、400米自由泳 (4分05秒30)、
800自由泳 (8分39秒93)、50米蛙泳 (30秒6)、100米蛙泳 (1分05秒92)、
100米蝶泳 (58秒12)、200米個人混合泳 (2分12秒10)
何詩蓓威水史
- 2014 青年奧運會 100米自由泳銀牌
- 2014 青年奧運會 200米自由泳銀牌
- 2017 世界大學生運動會 100米自由泳金牌
- 2017 世界大學生運動會 200米自由泳金牌
- 2021年 東京奧運會 100米自由泳銀牌
- 2021年 東京奧運會 200米自由泳銀牌
- 2021 世界短池游泳錦標賽 100米自由泳金牌
- 2021 世界短池游泳錦標賽 200米自由泳金牌
- 2021 世界短池游泳錦標賽 400米自由泳銅牌
- 2022 世界短池游泳錦標賽 200米自由泳金牌
- 2022 世界短池游泳錦標賽 100米自由泳銀牌
- 2022年杭州亞運會 100米自由泳金牌
- 2022年杭州亞洲會 200米自由泳金牌
- 2022年杭州亞洲會 50米自由泳銀牌
- 2022年杭州亞洲會 50米蛙泳銅牌
- 2022年杭州亞洲會 女子4x100米自由泳接力銅牌
- 2022年杭州亞洲會 女子4x100米混合泳接力銅牌
- 2023世界長池游泳錦標賽 100米自由泳銀牌
- 2024世界長池游泳錦標賽 200米自由泳金牌
- 2024世界長池游泳錦標賽 100米自由泳銀牌
- 2024世界長池游泳錦標賽 100米蛙泳銅牌
何詩蓓的故事
香港土生土長的混血泳手何詩蓓，父親為愛爾蘭人、母親是香港人，選擇代表中國香港游泳隊，多次為港爭光。於聖保祿完成小學及中學課程後，文武兼備的Siobhan以優異成績遠赴美國，在著名出產世界級泳將的密歇根大學，一邊修讀心理學、一邊繼續在泳壇追逐夢想，最終她亦憑刻苦的訓練及個人天賦，先後贏得世界長池錦標賽金牌及兩面奧運銀牌，將個人成就不斷推高。
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何詩蓓重要經歷
- 6歲已正式接受游泳訓練，直至2008年即10歲便於本地及海外賽事奪標，曾經同時擁有六個長池及六個短池香港分齡 (10歲以下) 紀錄
- 2009年9月甫升上聖保祿中學的何詩蓓便於當季的校際游泳錦標賽，以59秒37打破學界紀錄時間，拿下女子丙組100米自由泳金牌
- 2011年的香港短池分齡游泳錦標賽中，年僅13歲的何詩蓓於女子400米個人混合泳中以4分48秒42時間，個人首次刷新香港紀錄，並獲得時任港隊總教練陳耀海盛讚其身型好、有水感，可成為世界級泳手。
- 2013年世界青少年游泳錦標賽，以54秒47勇奪女子100米自由泳金牌兼打破賽會紀錄，更獲得50米自由泳銅牌，成為首位奪得此賽獎牌之港將
- 2013年10月，首次代表港隊出戰成人賽，便於天津舉行的東亞運動會勇奪2銀5銅佳績，更成為該屆游泳賽所有代表團中，贏得最多獎牌之泳手。
- 2014年8月，參加南京舉行的第二屆青年奧運會，先後摘下200米混合泳及100米自由泳兩面銀牌，歷史性為港隊取得青奧獎牌。
- ‧2014年9月，已經升讀中六的何詩蓓參加韓國仁川亞運，先後在4x100米自由泳、4x200米自由泳及4x100米混合泳三項接力賽中摘下銅牌。
- 2015年雖然因應付香港中學文憑試(DSE)而減少訓練，但依然在4月香港長池游泳計時賽於100米自由泳達到里約熱內盧奧運B標，同年獲密歇根大學取錄，並按計劃赴美升學
- 2015年8月首次出戰世界游泳錦標賽，成功以2分14秒26達到200米混合泳里約奧運A標，是港隊泳史上第一位達到奧運A標的運動員。之後再於美國冬季國家游泳錦標賽再達200米自由泳奧運A標時間，拿下第二張里奧「入場券」
- 2016年8月，首次出戰巴西里約奧運，成功在200米自由泳賽事以總排名第9晉身十六強，成為繼1952年張乾文之後，另一位游進奧運複賽的香港泳手，最後終以第13名，是歷來在奧運泳賽最好成績的港將
- 2017年7月，第二度參加世界游泳錦標賽，在200米自由泳三破香港紀錄，不但成為首位晉身世錦賽決賽的港將，更以1分55秒96名列第5，再創歷史
- 2017年8月世界大學生運動會，分別獲得100米自由泳及200米自由泳封后，追平前香港泳手韋漢娜的世大運雙金紀錄
- 2018年因傷缺陣印尼雅加達亞運
- 2019年4月於香港長池游泳計時賽中，達到100米自由泳及200米自由泳之東京奧運A標
- 2019年7月世界游泳錦標賽，200米自由泳決賽，以1分54秒98名列第4，將個人及港隊歷來最佳成績再推上高峰
- 2019年加盟職業游泳隊「DC Trident」，出戰全新的國際游泳聯賽，最終以2冠1亞1季完成首季聯賽，更在個人強項200米自由泳以1分51秒99高踞年終世界排名第一位。同年更獲國際游泳媒體《SwimSwam》評為「年度亞洲最佳女泳手」，打破多年來中國及日本泳手的壟斷局面
- 2020年東京奧運因新冠疫情延期，何詩蓓繼續保持正面心態備戰，並轉投另一支職業泳隊「Energy Standard」，雖然泳隊衛冕失敗，但她在賽季累積9次打破亞洲紀錄及21次奪冠輝煌戰績，並連續兩年當選「年度亞洲最佳女泳手」
- 2021年東京奧運中，何詩蓓連奪100米及200米自由泳兩面銀牌，為香港泳壇寫下新篇章
- 2021年12月，終於協助泳隊「Energy Standard」重奪失落一屆的國際游泳聯賽總冠軍，更在全季MVP總排行榜高踞第二位
- 2021年12月舉行的世界短池游泳錦標賽，以1分50秒31勇奪200米自由泳金牌，奪得個人首個世界冠軍，兼打破世界紀錄，再為香港泳史創新猶。之後再以50秒98於100米自由泳再添金，並於400米自由泳收獲多一面銅牌，當屆以2金1銅收官，當選全場最佳女泳手。更連續第三屆國際游泳媒體《SwimSwam》評為「年度亞洲最佳女泳手」
- 2022年尾，何詩蓓先後在德國柏林、加拿大多倫多及美國印第安納波利三站世界盃賽事，獨攬7金1銅，總排行榜名列亞軍
- 2022年12月於澳洲墨爾本舉行的世界短池游泳錦標賽，於200米自由泳及100米自由泳取得1金1銀
- 2023年7月日本福岡舉行的世界長池游泳錦標賽，何詩蓓雖在強項200米自由泳失利，但在100米自由泳以52秒49勇奪亞軍，是港隊歷來首面長池世錦賽獎牌
- 2023年9月出戰杭州亞運，大熱奪取100米、200米自由泳冠軍，成雙金得主外，再拿下50米自由泳銀牌，以及50米蛙泳和兩項接力賽銅牌，個人獨取2金1銀3銅，成為港隊大贏家
- 2023年完成亞運後，相隔一周即馬不停蹄出戰三站世界盃，先後在柏林、雅典及布達佩斯之分站賽事，奪得6金2銀1銅
- 2024年2月多哈舉行的世界長池游泳錦標賽中，在200米自由泳以1分54秒89封后，終嘗世錦長池賽金牌滋味，再次成為香港「第一人」。另外，在100米自由泳及100米蛙泳再添1銀1銅，同屆盡攬三色獎牌
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