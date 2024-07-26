巴黎奧運｜何詩蓓——香港女飛魚品學兼優 一個小習慣減壓（附賽程）

在巴黎奧運2024上，何詩蓓（Siobhan Haughey）無疑是香港體壇的焦點。這名被譽為「香港女飛魚」的游泳健將，憑藉其卓越的成績和謙虛親民的性格，贏得了無數人的尊敬和喜愛。今屆何詩蓓取得女子50米自由泳100米自由泳、100米蛙泳、200米自由泳、400米自由泳參賽資格，而且香港女子隊取得4X100自由泳接力及4X100混合泳接力參賽席位，令Siobhan在巴黎非常忙碌。

何詩蓓名字的由來與讀音 何詩蓓的名字讀音對很多人來說是一個挑戰。Siobhan這個名字源自愛爾蘭語，讀作「Shavawn」，而Haughey則讀作「Haw-hee」。她的父親是愛爾蘭人，她是愛爾蘭第七任總理Charles Haughey的姪孫女。這也解釋了她在東京奧運會上取得獎牌後，獲得時任愛爾蘭總理馬田（Micheál Martin）的祝賀。 從南華體育會到世界舞台 何詩蓓4歲開始在南華體育會參加泳班，並且一直保持著高度的自律和堅持。她每天早上5點起床，進行3小時的游泳訓練，然後進行健身。即使在疫情期間，她也沒有放棄訓練，在美國的湖泊中訓練，上水後頭髮也結成侵。最終在東京奧運會上取得了女子100米自由泳和200米自由泳的銀牌。 學業與游泳雙豐收 除了在游泳方面的成就，何詩蓓在學業上也非常優秀。她在2015年的中學文憑試（DSE）中取得了35分，並在美國密芝根大學主修兒童心理學。她的中文水平也非常高，這與她小時候常看《老夫子》有關。 巴黎奧運｜港九直播商場盤點 港鐵直達！送過百萬獎品＋巴黎來回機票（持續更新）

何詩蓓的成功不僅來自於她的訓練，還有她嚴格的飲食和休息計劃。以下是她的一些飲食和休息秘訣： 何詩蓓飲食計劃 均衡飲食：何詩蓓注重攝取均衡的營養，包括蛋白質、碳水化合物和健康脂肪。她的飲食中包含大量的蔬菜、水果、全穀物和瘦肉。 高蛋白質攝取：為了支持肌肉恢復和增長，她會攝取高蛋白質食物，如雞肉、魚、蛋和豆類。 適量碳水化合物：在訓練前後，她會攝取適量的碳水化合物，如糙米、全麥麵包和燕麥，以提供持久的能量。 補充水分：保持充足的水分攝取對於運動員來說至關重要。何詩蓓每天會喝大量的水，並在訓練後補充電解質。 避免垃圾食品：她盡量避免高糖、高脂肪的垃圾食品，保持飲食的健康和清潔。

何詩蓓休息計劃 充足睡眠：何詩蓓每天確保有8小時的睡眠，這對於身體的恢復和精神的集中非常重要。 午睡：在高強度訓練後，她會短時間的午睡，以恢復體力和提高下午訓練的效率。 放鬆活動：她會通過閱讀、聽音樂和看電影來放鬆自己，減少壓力。 瑜伽和冥想：何詩蓓會進行瑜伽和冥想，這有助於提高她的柔韌性和心理健康。 這些飲食和休息計劃幫助何詩蓓保持最佳狀態，為她在比賽中取得優異成績提供了堅實的基礎。