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體育
2024-07-26 11:37:02

巴黎奧運｜「偷窺者」加拿大女足教練被停職照贏新西蘭　日本僅負西班牙

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加拿大女足在醜聞困擾下仍在首戰擊退新西蘭。(路透社)

加拿大女足在醜聞困擾下仍在首戰擊退新西蘭。(路透社)

奧運女子足球項目亦已展開，衞冕的加拿大受着賽前無人機刺探對手軍情影響，加拿大奧委會宣布會暫停主帥派莉絲曼（Bev Priestman）在整個賽事的工作，直至調查完成。而球隊仍然在助教帶領下，以2:1反勝新西蘭。至於世界盃冠軍的西班牙，在另一場比賽以2:1擊敗日本。

東京奧運金牌的加拿大，主帥的派莉絲曼早前已表示會在這一戰停止領軍，而加拿大奧委會就在周四（25日）宣布她會完全暫停在奧運領軍的工作：「加拿大奧委會已將加拿大國家女子足球隊主教練派莉絲曼，因應加拿大足協的停賽而從加拿大奧運隊中移除。巴黎奧運餘下的比賽會由助教的史賓斯（Andy Spence）帶領國家女子足球隊。」加拿大早前已經將操控無人機的戰術分析以及負責收集有關報告的助教遣送回國。

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加拿大主帥派莉絲曼被停職。(路透社)

加拿大主帥派莉絲曼被停職。(路透社)

奧運女足，加拿大贏新西蘭2:1。(路透社) 奧運女足，加拿大贏新西蘭2:1。(路透社) 奧運女足，加拿大贏新西蘭2:1。(路透社) 奧運女足，加拿大贏新西蘭2:1。(路透社) 奧運女足，加拿大贏新西蘭2:1。(路透社)

在正式的比賽，新西蘭雖然上半場由麥堅絲巴莉（Mackenzie Barry）取得領先，不過加拿大在上半場補時有拿卡絲（Cloe Lacasse）追平，加上韋恩絲（Evelyne Viens）下半場建功，帶領球隊2:1反勝新西蘭。

法國首戰險勝哥倫比亞

同組東道主的法國，在上半場領先3:0之下，下半場初段被哥倫比亞追回2球，可是哥倫比亞末段有球員直接紅牌被逐，令法國驚險以3:2取勝。至於B組的德國隊，就輕鬆以3:0擊敗澳洲，同組另一場美國亦贏贊比亞3:0。而C組的世界盃冠軍西班牙，雖然13分鐘被日本隊的藤野青葉攻破大門落後，但是邦瑪迪（Aitana Bonmati）在22分鐘就為西班牙追平，加上卡丹迪（Mariona Caldentey）74分鐘再建一功，令西班牙以2:1反勝日本。同組的巴西就以1:0擊敗尼日利亞。

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西班牙女足的邦瑪迪建功，最後球隊奧運分組贏日本2:1。(路透社) 奧運女足，德國3:0挫澳洲。(路透社) 奧運女足，東道主法國3:2險勝哥倫比亞。(路透社) 奧運女足，巴西1:0羸尼日利亞。(路透社) 奧運女足，美國3:0贏贊比亞。(路透社)
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