巴黎奧運｜「偷窺者」加拿大女足教練被停職照贏新西蘭　日本僅負西班牙

奧運女子足球項目亦已展開，衞冕的加拿大受着賽前無人機刺探對手軍情影響，加拿大奧委會宣布會暫停主帥派莉絲曼（Bev Priestman）在整個賽事的工作，直至調查完成。而球隊仍然在助教帶領下，以2:1反勝新西蘭。至於世界盃冠軍的西班牙，在另一場比賽以2:1擊敗日本。

東京奧運金牌的加拿大，主帥的派莉絲曼早前已表示會在這一戰停止領軍，而加拿大奧委會就在周四（25日）宣布她會完全暫停在奧運領軍的工作：「加拿大奧委會已將加拿大國家女子足球隊主教練派莉絲曼，因應加拿大足協的停賽而從加拿大奧運隊中移除。巴黎奧運餘下的比賽會由助教的史賓斯（Andy Spence）帶領國家女子足球隊。」加拿大早前已經將操控無人機的戰術分析以及負責收集有關報告的助教遣送回國。