巴黎奧運｜利里斯100米摘金成關鍵　美國反超中國獎牌榜登頂

美國隊全面爆發 連奪多金展風采 美國隊在今日賽事中大放異彩。先在男子高爾夫球個人賽中奪金，強勢開局。此後，美國代表於女子公路單車賽再添一金；游泳方面，男子1500米自由泳，美國選手芬基（Bobby Finke）游出14分30秒67，為美國隊增添今日第三金，同時打破由孫楊保持了12年的世界紀錄。女子4x100米混合接力，美國以3分49秒63破世界紀錄奪金。當晚的男子100米決賽，更見美國速度與力量的展現，美國選手「遊戲王」利里斯（Noah Lyles）於決賽跑出9.79奪金，卡利（Fred Kerley）則跑出9.81秒摘銅，鞏固了美國在獎牌榜上的領先地位。 《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員