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體育
2024-07-26 12:56:19

巴黎奧運｜劍擊項目完成抽籤　打頭陣江旻憓32強明午登場

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巴黎奧運劍擊比賽場館。(美聯社)

巴黎奧運劍擊比賽場館。(美聯社)

巴黎奧運劍擊項目完成了抽籤，當中在女子重劍世界排名第一的香港代表江旻憓在周末（27日）率先登場。由於她的排名最高，在首圈賽事輪空，並會在32強在出戰。

女子重劍第一的江旻憓，在奧運個人項目首圈輪空。在次圈的32強會對來自塞內加爾或埃及的劍手，之後16強會對瑞士或美國的劍手，而她們的排名都與江旻憓有一段距離。在江旻憓身處的藍區之中，世界排名最高的代表是世界排名第8的巴西劍手Nathalie Moellhausen，之後是世界排名第10的肯雅代表Alexandra Ndolo。

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目前女子重劍世界排名第一的江旻憓就被看好在個人賽摘銅，奪得個人首面奧運獎牌(港協暨奧委會提供)

目前女子重劍世界排名第一的江旻憓就被看好在個人賽摘銅，奪得個人首面奧運獎牌(港協暨奧委會提供)

張家朗4號種子出戰

至於在女子花劍方面，香港代表陳諾思首圈輪空，但32強的對手是日本的東晟良，東目前世界排名12，比賽在香港時間周日（28日）5時25分舉行。在男子重劍的何瑋桁，同樣次圈才出戰，對手也是日本劍手，世界排名13的山田優，比賽在下周一（29日）下午進行。

而上屆香港金牌得主，男子花劍的張家朗以4號種子身份在32強才上陣，而他的對手會是佛德角或是加拿大的代表。張家朗在男子個人花劍賽事編入黃區，在這個四份一區排名最高是第3的張家朗，之後是第6的法國劍手尼科治（Enzo Lefort），然後還有擁有華裔血統的美國劍手孟凱睿（Gerek Meinhardt），同區還有兩名中國劍手莫梓維及陳海威。

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張家朗

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