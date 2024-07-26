巴黎奧運｜劍擊項目完成抽籤　打頭陣江旻憓32強明午登場

巴黎奧運劍擊項目完成了抽籤，當中在女子重劍世界排名第一的香港代表江旻憓在周末（27日）率先登場。由於她的排名最高，在首圈賽事輪空，並會在32強在出戰。

女子重劍第一的江旻憓，在奧運個人項目首圈輪空。在次圈的32強會對來自塞內加爾或埃及的劍手，之後16強會對瑞士或美國的劍手，而她們的排名都與江旻憓有一段距離。在江旻憓身處的藍區之中，世界排名最高的代表是世界排名第8的巴西劍手Nathalie Moellhausen，之後是世界排名第10的肯雅代表Alexandra Ndolo。