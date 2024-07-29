巴黎奧運｜加拿大女足反勝法國　賽後回應扣分：我們不是騙子

奧運女子足球項目，賽前爆出加拿大隊的戰術分析師使用無人機刺探對手軍情事件，不單是加拿大的主教練、助教及分析師3人遭暫止接觸足球事務1年，加拿大女足也被重罰扣6分。在周日（28日）加拿大完成第2場比賽，以2:1反勝東道主法國。球員賽後在記者會上表達不滿。

加拿大被扣6分之下，球隊要晉級就需要在3場分組賽全勝，爭取成為2支最佳第3名出線。球隊為此，第2場面對法國，雖然先落後，不過在補時的12分鐘由姬莉絲（Vanessa Gilles）建功，以2:1反勝法國。而由於加拿大兩戰全勝，已彌補了被扣的6分，目前分組0分，最後一場對哥倫比亞贏波仍可以有出線希望。