巴黎奧運｜加拿大女足反勝法國　賽後回應扣分：我們不是騙子

奧運女子足球項目，賽前爆出加拿大隊的戰術分析師使用無人機刺探對手軍情事件，不單是加拿大的主教練、助教及分析師3人遭暫止接觸足球事務1年，加拿大女足也被重罰扣6分。在周日（28日）加拿大完成第2場比賽，以2:1反勝東道主法國。球員賽後在記者會上表達不滿。
加拿大被扣6分之下，球隊要晉級就需要在3場分組賽全勝，爭取成為2支最佳第3名出線。球隊為此，第2場面對法國，雖然先落後，不過在補時的12分鐘由姬莉絲（Vanessa Gilles）建功，以2:1反勝法國。而由於加拿大兩戰全勝，已彌補了被扣的6分，目前分組0分，最後一場對哥倫比亞贏波仍可以有出線希望。
加拿大主將稱一切都無法控制
在賽後的記者會上，姬莉絲表達了被扣分的不滿：「在過去的72小時，我們一切都沒法控制。我們沒有參與這些，而我們被處分就好像被發現用禁藥一樣。我們甚麼都沒做過，我們已厭倦為我們無法控制的事辯護。我們沒有優勢，我們走出去時，盡力拚搏，然後日復日都如是。所以只是因為無法控制的事，才是最大的憤怒和挫敗。」姬莉絲說着在記者會上落淚，她指：「我在比賽時從沒有這麼大感觸，即是在金牌決賽。」
被禁止接觸足球事務1年的派莉絲曼，透過律師在周日（28日）發聲明表示事件對球員是痛心的。她向球隊致歉，並向球員表示：「走出去，向世界展示你們是怎樣的。」她表示自己雖然想披露更多，但因為加拿大上訴及有關調查仍在進行中，而無法透露。同日其他比賽，加拿大的同組對手哥倫比亞2:0贏新西蘭。B組澳洲與贊比亞上演「入球騷」，澳洲在下半場一度落後2:5之下，最終反勝6:5。同組美國女足以4:1大勝德國。C組西班牙就以1:0贏尼日利亞、日本2:1反勝巴西。