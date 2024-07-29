巴黎奧運｜南蘇丹遭播錯國歌觀眾嘘爆　組委會稱人為錯誤道歉

因為在奧運前的熱身賽一鳴驚人的南蘇丹男子籃球隊，在分組賽首戰對波多黎各。不過比賽以另一種方式而再次獲得關注，原因是在比賽前，賽會播錯了蘇丹的國歌，雖然賽會立即發現並在停頓後播回正確歌曲，但一度引起現場觀眾不滿。南蘇丹隊就未有拉隊離場，並在之後繼續比賽及擊敗波多黎各。

奧運的籃球項目周日（28日）繼續在法國里爾的莫魯瓦體育場進行。在南蘇丹對波多黎各的比賽前，主辦當局播錯了蘇丹國歌，現場的觀眾一度發出嘘聲。賽會即時發現及暫停後，重新播回正確歌曲。巴黎奧組委聲明表示：「就有關的人為錯誤，巴黎奧組委對南蘇丹隊伍及其支持者致最深的歉意。」聲明又表示他們理解到事件的嚴重性。