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體育
2024-07-29 11:47:10

巴黎奧運｜南蘇丹遭播錯國歌觀眾嘘爆　組委會稱人為錯誤道歉

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南蘇丹出戰周日的男子籃球分組賽。(路透社)

南蘇丹出戰周日的男子籃球分組賽。(路透社)

因為在奧運前的熱身賽一鳴驚人的南蘇丹男子籃球隊，在分組賽首戰對波多黎各。不過比賽以另一種方式而再次獲得關注，原因是在比賽前，賽會播錯了蘇丹的國歌，雖然賽會立即發現並在停頓後播回正確歌曲，但一度引起現場觀眾不滿。南蘇丹隊就未有拉隊離場，並在之後繼續比賽及擊敗波多黎各。

奧運的籃球項目周日（28日）繼續在法國里爾的莫魯瓦體育場進行。在南蘇丹對波多黎各的比賽前，主辦當局播錯了蘇丹國歌，現場的觀眾一度發出嘘聲。賽會即時發現及暫停後，重新播回正確歌曲。巴黎奧組委聲明表示：「就有關的人為錯誤，巴黎奧組委對南蘇丹隊伍及其支持者致最深的歉意。」聲明又表示他們理解到事件的嚴重性。

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南蘇丹在奧運男籃取得首捷。(路透社) 南蘇丹首次出戰奧運。(路透社)

南蘇丹首次出戰即取得勝利

有記者問到南蘇丹的馬祖鄧治（Majok Deng），他認為這是對他們的不尊重：「他們應該做得更好，因為這是最大的舞台，你知道這是南蘇丹的比賽。這是不可能播錯不同的國歌，這是不尊重。」不過南蘇丹隊伍事後依然繼續比賽，亦沒有做出交叉手勢。而比賽最後南蘇丹以90:79擊敗波多黎各，取得他們在奧運史上首場勝利。

南蘇丹在2011年從蘇丹獨立，並在去年取得奧運的參賽資格。而今次已不是巴黎奧組委的首次錯誤，在開幕日，主辦單位也在宣布代表隊時把南韓誤稱為北韓，事件遭到南韓的不滿，組委會事後向南韓政府道歉。

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