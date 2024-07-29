巴黎奧運｜南蘇丹遭播錯國歌觀眾嘘爆　組委會稱人為錯誤道歉

因為在奧運前的熱身賽一鳴驚人的南蘇丹男子籃球隊，在分組賽首戰對波多黎各。不過比賽以另一種方式而再次獲得關注，原因是在比賽前，賽會播錯了蘇丹的國歌，雖然賽會立即發現並在停頓後播回正確歌曲，但一度引起現場觀眾不滿。南蘇丹隊就未有拉隊離場，並在之後繼續比賽及擊敗波多黎各。
奧運的籃球項目周日（28日）繼續在法國里爾的莫魯瓦體育場進行。在南蘇丹對波多黎各的比賽前，主辦當局播錯了蘇丹國歌，現場的觀眾一度發出嘘聲。賽會即時發現及暫停後，重新播回正確歌曲。巴黎奧組委聲明表示：「就有關的人為錯誤，巴黎奧組委對南蘇丹隊伍及其支持者致最深的歉意。」聲明又表示他們理解到事件的嚴重性。
南蘇丹首次出戰即取得勝利
有記者問到南蘇丹的馬祖鄧治（Majok Deng），他認為這是對他們的不尊重：「他們應該做得更好，因為這是最大的舞台，你知道這是南蘇丹的比賽。這是不可能播錯不同的國歌，這是不尊重。」不過南蘇丹隊伍事後依然繼續比賽，亦沒有做出交叉手勢。而比賽最後南蘇丹以90:79擊敗波多黎各，取得他們在奧運史上首場勝利。
南蘇丹在2011年從蘇丹獨立，並在去年取得奧運的參賽資格。而今次已不是巴黎奧組委的首次錯誤，在開幕日，主辦單位也在宣布代表隊時把南韓誤稱為北韓，事件遭到南韓的不滿，組委會事後向南韓政府道歉。
🇸🇸 A new embarrassment at the Olympics!— Lord Bebo (@MyLordBebo) July 28, 2024
Instead of the South Sudan’s anthem, the Sudanese anthem was played! The the audience instantly noticed it.
Reminder, at the opening ceremony of the Games, we recall, South Korean athletes were announced as the DPRK team. pic.twitter.com/QzEbawdkwM