埃塞俄比亞跑手的杜拿（Tola Tamirat）意外地贏得巴黎奧運的馬拉松金牌。在今日（10日）舉行的男子馬拉松賽事，作為馬拉松傳奇的傑祖基（Eliud Kipchoge），卻未能完成比賽，而賽後他更宣布不會出再參與奧運。
約兩星期前，因為同國的馬拉松跑手林馬（Sisay Lemma）因傷退出，埃塞俄比亞才把後備的杜拿召去參加馬拉松，他原本是男子10,000米跑的跑手，並且在2016年的里約熱內盧奧運取得銅牌。當然杜拿本身也不是「省油的燈」，他在去年贏過世界七大馬拉松中的紐約馬拉松，也是去年取得倫敦馬拉松的第3名，本身也有一定實力。
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他在賽後表示：「我本來只是埃塞俄比亞隊的後備，不過因為施西（林馬）受傷，讓我有機會代替他。我做足了準備，並知道我可以滿足自己的夢想。今日能做到我好開心，我感到自豪和興奮。」而他也是史上第4位贏得馬拉松金牌的埃塞俄比亞跑手。
季軍基佩圖獻給亡友傑圖
至於跑第3名的是來自肯雅的基佩圖（Benson Kipruto），他雖然是首次出戰奧運，但也是今年東京馬拉松的冠軍，他與馬拉松世界紀錄保持者的傑圖（Kelvin Kiptum）是好友，他賽後表示會將這成就獻給傑圖。至於亞軍是上屆銅牌得主，比利時的艾比迪（Bashir Abdi），他以21秒落後於杜拿。
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傑祖基：最差的一次馬拉松
兩屆金牌得主，肯雅的傑祖基在今次卻未能完成，他賽後指這是自己最差的一次馬拉松，並宣布不會參與下屆奧運。這位傳奇的39歲跑手表示：「這是我困難的時候。」他在大約30公里的比賽後，表示感到腰部不適：「這是我最差的一次馬拉松，我從未試過DNF（未能完成）。這就是人生，就像一個拳手，我已經被擊倒了。我贏過，得過第2、第8、第10、第15，現在我沒能完成，這就是人生。」
對於下屆奧運，他說：「你會以另一個方式見到我，可能是在給予人鼓勵，但我不會跑。我不知道之後如何，我需要回去，坐低，並嘗試點算我21年來在高水平跑步生涯的點滴。我要轉變，並在其他領域發揮作用。」