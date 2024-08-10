傑祖基：最差的一次馬拉松 兩屆金牌得主，肯雅的傑祖基在今次卻未能完成，他賽後指這是自己最差的一次馬拉松，並宣布不會參與下屆奧運。這位傳奇的39歲跑手表示：「這是我困難的時候。」他在大約30公里的比賽後，表示感到腰部不適：「這是我最差的一次馬拉松，我從未試過DNF（未能完成）。這就是人生，就像一個拳手，我已經被擊倒了。我贏過，得過第2、第8、第10、第15，現在我沒能完成，這就是人生。」 對於下屆奧運，他說：「你會以另一個方式見到我，可能是在給予人鼓勵，但我不會跑。我不知道之後如何，我需要回去，坐低，並嘗試點算我21年來在高水平跑步生涯的點滴。我要轉變，並在其他領域發揮作用。」

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