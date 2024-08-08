巴黎奧運田徑項目的女子100米欄，今日（8日）進行復活賽，其中在第3組的比賽，中國跨欄女神吳艷妮與日本田徑女神田中佑美同場爭奪晉級資格，田中佑美以小組次名晉級，吳艷妮則止步。
今屆奧運田徑項目採取了復活賽的方式，讓首圈未能造出成績跑手有二次的機會。而吳艷妮在預賽只得第6，而且時間遠低於前18名的跑手，故此要爭取在復活賽「復活」。不過同樣要爭取在復活賽重返準決賽，還有亞運銅牌得主的日本選手田中佑美，田中在預賽的時間比吳艷妮好，但她分組僅跑第5名，在總成績排20，以0.05秒的距離未能取得準決賽的直接晉級資格。
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日本腹肌女神田中佑美晉級準決賽
吳艷妮與田中佑美同處女子100米欄復活賽第3組，個人最佳時間為12.74秒的吳艷妮賽前在空中畫了一個心形，她跑出12.98秒，列小組第4。
而個人最佳時間為12.85秒、較低調的田中佑美則以12.89秒小組第2完成，與小組首名芬蘭跑手哈拉娜（Harala）雙雙晉級。兩名跨欄女神在賽後互相擁抱示好。其他組別方面，南非（FOURIE）、美國摩利臣（Ebony Morrison）、厄瓜多爾的卡斯度等「復活」晉級。
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吳艷妮小組第4出局
27歲的吳艷妮在去年的杭州亞運因為偷步而被取消資格，相反田中卻獲得第3名。然而吳艷妮在今年的最快時間為12秒74，在第3組的7名跑手中是第3快的時間。至於田中今年最快時間是12秒85，時間與馬達加斯加的Sidonie Fiadanantsoa一樣是第6。不過田中在預賽的時間是這組第2快，僅次於巴哈馬的Denisha Cartwright。Denisha Cartwright是這一組今年時間最快的跑手，造出過12秒60，而且與田中也是在預賽同組，Denisha Cartwright的時間比田中快0.01秒。
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パリオリンピック陸上競技ハードルに出場している田中佑美さん(25)が可愛すぎる件について #Paris2024 pic.twitter.com/v9ls69EbAM— こけまる (@Kokemaru_55) August 8, 2024