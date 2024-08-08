熱門搜尋:
巴黎奧運 鄭中基 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 松屋
dadblk2 madblk2
返回
體育
2024-08-08 17:07:00

巴黎奧運｜吳艷妮女子100米欄復活賽出局 日本田徑女神田中佑美晉級

分享：
巴黎奧運｜吳艷妮女子100米欄復活賽PK日本田徑女神田中佑美

巴黎奧運｜吳艷妮女子100米欄復活賽PK日本田徑女神田中佑美

adblk5

巴黎奧運田徑項目的女子100米欄，今日（8日）進行復活賽，其中在第3組的比賽，中國跨欄女神吳艷妮與日本田徑女神田中佑美同場爭奪晉級資格，田中佑美以小組次名晉級，吳艷妮則止步。

今屆奧運田徑項目採取了復活賽的方式，讓首圈未能造出成績跑手有二次的機會。而吳艷妮在預賽只得第6，而且時間遠低於前18名的跑手，故此要爭取在復活賽「復活」。不過同樣要爭取在復活賽重返準決賽，還有亞運銅牌得主的日本選手田中佑美，田中在預賽的時間比吳艷妮好，但她分組僅跑第5名，在總成績排20，以0.05秒的距離未能取得準決賽的直接晉級資格。

巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播開幕禮爭收視（附直播連結）

巴黎奧運｜吳艷妮女子100米欄復活賽出局 日本田徑女神田中佑美（左）晉級。（路透社） 巴黎奧運｜吳艷妮女子100米欄復活賽出局 日本田徑女神田中佑美（左）晉級。（路透社） 巴黎奧運｜吳艷妮女子100米欄復活賽出局 日本田徑女神田中佑美（左）晉級。（路透社） 巴黎奧運｜吳艷妮女子100米欄復活賽出局 日本田徑女神田中佑美（左）晉級。（路透社） 巴黎奧運｜吳艷妮女子100米欄復活賽出局 日本田徑女神田中佑美（左）晉級。（路透社） 巴黎奧運｜吳艷妮（右二）女子100米欄復活賽出局 日本田徑女神田中佑美晉級。（路透社） 日本跨欄女神田中佑美IG追隨者近4萬。（路透社） 日本跨欄女神田中佑美IG追隨者近4萬。（路透社）

日本腹肌女神田中佑美晉級準決賽

吳艷妮與田中佑美同處女子100米欄復活賽第3組，個人最佳時間為12.74秒的吳艷妮賽前在空中畫了一個心形，她跑出12.98秒，列小組第4。
而個人最佳時間為12.85秒、較低調的田中佑美則以12.89秒小組第2完成，與小組首名芬蘭跑手哈拉娜（Harala）雙雙晉級。兩名跨欄女神在賽後互相擁抱示好。其他組別方面，南非（FOURIE）、美國摩利臣（Ebony Morrison）、厄瓜多爾的卡斯度等「復活」晉級。

巴黎奧運｜日本羽毛球女神志田千陽　銅牌戰揭重度偶像宅屬性惹關注

adblk6
巴黎奧運｜中國乒乓爭入男、女團4強　國家隊田徑美女吳艷妮、林雨薇今登場 8.7焦點賽程 巴黎奧運｜吳艷妮人氣高企，是中國跨欄女神。（吳艷妮微博） 憑甜美外表，吳艷妮近年一直受內地體壇注目 憑甜美外表，吳艷妮近年一直受內地體壇注目 巴黎奧運｜吳艷妮人氣高企，是中國跨欄女神。（吳艷妮微博） 巴黎奧運｜吳艷妮人氣高企，是中國跨欄女神。（吳艷妮微博） 憑甜美外表，吳艷妮近年一直受內地體壇注目 憑甜美外表，吳艷妮近年一直受內地體壇注目 憑甜美外表，吳艷妮近年一直受內地體壇注目 憑甜美外表，吳艷妮近年一直受內地體壇注目

吳艷妮小組第4出局

27歲的吳艷妮在去年的杭州亞運因為偷步而被取消資格，相反田中卻獲得第3名。然而吳艷妮在今年的最快時間為12秒74，在第3組的7名跑手中是第3快的時間。至於田中今年最快時間是12秒85，時間與馬達加斯加的Sidonie Fiadanantsoa一樣是第6。不過田中在預賽的時間是這組第2快，僅次於巴哈馬的Denisha Cartwright。Denisha Cartwright是這一組今年時間最快的跑手，造出過12秒60，而且與田中也是在預賽同組，Denisha Cartwright的時間比田中快0.01秒。

巴黎奧運｜志田千陽、松田詩野、北川光等16名日本美女運動員（附IG連結）

日本田徑代表田中佑美。(IG) 巴黎奧運｜日本田徑代表田中佑美。(IG) 日本田徑代表田中佑美。(IG) 日本田徑代表田中佑美。(IG) 日本田徑代表田中佑美。(IG) 日本田徑代表田中佑美。(IG) 日本田徑代表田中佑美。(IG) 巴黎奧運｜日本田徑代表田中佑美曾登上雜誌封面。(IG) 巴黎奧運｜日本田徑代表田中佑美。(IG)

▼田中佑美反智轉身獲近100萬觀看次數▼

立即CLICK⬇️⬇️參加遊戲贏獎品⬇️⬇️