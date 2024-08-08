巴黎奧運田徑項目的女子100米欄，今日（8日）進行復活賽，其中在第3組的比賽，中國跨欄女神吳艷妮與日本田徑女神田中佑美同場爭奪晉級資格，田中佑美以小組次名晉級，吳艷妮則止步。

今屆奧運田徑項目採取了復活賽的方式，讓首圈未能造出成績跑手有二次的機會。而吳艷妮在預賽只得第6，而且時間遠低於前18名的跑手，故此要爭取在復活賽「復活」。不過同樣要爭取在復活賽重返準決賽，還有亞運銅牌得主的日本選手田中佑美，田中在預賽的時間比吳艷妮好，但她分組僅跑第5名，在總成績排20，以0.05秒的距離未能取得準決賽的直接晉級資格。