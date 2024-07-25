巴黎奧運｜國際反禁藥組織威脅取消美國主辦權　女飛魚列迪姬促比賽要清白

有關中國泳隊在上屆東京奧運被指有23名選手，藥檢樣本呈陽性的爭議仍然持續。國際反禁藥組織（WADA）表示，會對作出反對的美國反禁藥組織採取審查，並威脅取消美國2028年洛杉磯奧運及2034年鹽湖城冬季奧運的資格。至於美國女「飛魚」的列迪姬（Katie Ledecky）繼續批評事件，並指她希望比賽可以是清白進行。
路透社向WADA了解，他們將會就美國的反禁藥組織針對23名中國泳手禁檢陽性一事進行調查，而對美國反禁藥組織操取合資格審查。有關的行動主要是因為美國反禁藥組織執行長泰加特（Travis Tygart）對WADA的批評，WADA認為有關評論是「不正確及誹謗」。由於主辦奧運的國家，都需要符合反禁藥的守則，故此WADA決定在下個月對美國反禁藥組織進行資格審查，若然有關審查結果未能合規，美國會被取消主辦大型國際體育活動的資格。泰加特就批評WADA的行動只為報復行為。
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獨立調查指國際反禁藥組織沒存在偏見
國際奧委會（IOC）在早前才宣布，美國的鹽湖城獲得2034年的冬季奧運主辦權，而2030年就由法國的阿爾卑斯山區舉行。IOC就指出，已經修訂了主辦合約，如果美國方面不尊重WADA作為反禁藥的最高決定機構，將會取消他們2034年以及原本2028年奧運的主辦權，而鹽湖城的主辦當局已同意合約的修訂。在早前的獨立調查曾指，WADA在中國泳手的爭議事件中沒有存在偏見。
早前爆出，23名中國泳手在東京奧運開幕前的藥檢樣本呈陽性，當中11人仍會出戰今屆賽事。事件引起游泳界的關注，然而WADA對於中國反禁藥組織指事件只是樣本被污染的解釋無法質疑而繼續讓涉事泳手參賽。因此美國司法部更根據「羅琴科夫法案」（Rodchenkov Act）介入調查，法案容許他們對那些涉嫌使用禁藥的人士作刑事調查，並且延伸到美國運動員參與的國際賽事。WADA主席曾指美國對反禁藥規則的做法將破壞國際的規則。然而美國的「飛魚」菲比斯（Michael Phelps）以及現役女飛魚的列迪姬都分別出席國會的聽證會。
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列迪姬：運動員要的是透明度
而列迪姬在周三（24日）接受訪問時再次表示，希望奧運比賽可以清白進行。這位27歲的泳手，過去7度贏得奧運金牌，今屆將參加女子400米、800米及1,500米的自由泳項目，當中800米及1,500米都是爭取3連冠。她說：「我想今個星期所有在這裡參賽的人都是清白的。不過真正的問題在於，他們的訓練是乾淨的嗎？希望事實會是如此，也希望世界各地都有測試。」
她續說：「我想所有人都聽到運動員所想的是甚麼。他們要的是透明度。他們想知道仍然存在問題的答案。因此，我們來這裡比賽，我們準備與隔離線道的某人競賽。我們不是收錢進行檢測的人，所以我們只希望那些人可以跟從他們的規則。這適用於現在，也包括未來。」