巴黎奧運｜多明尼加女選手400米奪金　中國選手女子鉛球摘銅

宋佳媛奪女子鉛球銅牌 鞏立姣衛冕失利 中國選手宋佳媛在女子鉛球決賽中，以19米32的成績奪得銅牌，而曾兩次奪得奧運冠軍的鞏立姣未能成功衛冕，最終以19米27的成績位列第五。德國選手奧貢妮爾（Yemisi Ogunleye）以20米奪得金牌，新西蘭的活絲（Maddison-Lee Wesche）以19米86獲得銀牌。 巴黎奧運｜美國女隊接力奪金 男隊失誤慘遭DQ

西班牙奪首枚男子三級跳遠奧運金牌 西班牙的富頓（Jordan Alejandro Diaz Fortun）在男子三級跳遠決賽中，以17.86米的成績奪得金牌，這是西班牙歷史上首枚男子三級跳遠金牌。雖然葡萄牙的衞冕冠軍皮查多（Pedro Pichardo）以17.84米的成績緊隨其後，但最終未能超越富頓，而意大利的安迪靴南迪斯（Andy Diaz Hernandez）獲得銅牌。 巴黎奧運｜「遊戲王」染新冠照奪銅 麥洛蓮五刷世績奪金