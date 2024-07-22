李皓晴學校 中學就讀拔萃女書院 李皓晴中學入讀傳統名校拔萃女書院，2008年15歲時為了追夢選擇中途退學成為全職運動員。當年鮮有15歲時便轉為全職運動員，而且李皓晴又是名校生，母親對女兒決定相當猶豫，後來母女二人經歷多番掙扎，最後訂下「三年協議」，若在三年內打不出成績就要放棄，同時李皓晴承諾要自修完成會考。 展開全職訓練後，李皓晴進步顯著，2012年就為港隊收下一面世錦賽女子團體銅牌，同年首次亮相倫敦奧運會，與「師姐」帖雅娜及姜華珺打入8強，兩年後出戰仁川亞運顆拍江天一摘下混雙銀牌，再聯同吳穎嵐摘下女雙銅牌。自此李皓晴成為港乒女隊不可或缺的一人，多次踏上大賽頒獎台。隨著球隊改朝換代，她亦漸成隊中「大師姐」，雖然不是第一單打，但絕對有穩定軍心作用。上屆東京奧運與杜凱琹及蘇慧音勇奪女團銅牌寫下歷史。 巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）

東京奧運關鍵戰取勝獲銅牌 踏入2024年，已年過三十的李皓晴依然有心有力，夥杜凱琹、朱成竹出戰世乒團體賽，她在八強戰關鍵的第三場單打奪下寶貴的一場勝仗，最終香港隊以3：2力挫中華台北殺入4強穩奪銅牌。李皓晴今屆以「四朝元老」身份踏上巴黎奧運，她直言是自己最後一屆，「打一場少一場」，希望以享受的心情去衝擊獎牌。 李皓晴參賽日期 8月5至8月10日 乒乓女子團體 李皓晴IG 李皓晴IG：leehoching1124 年齡：31歲 李皓晴世界排名 最高世界排名：女單第12位 現時世界排名：女單第64位 巴黎奧運｜港九直播商場盤點 港鐵直達！送過百萬獎品＋巴黎來回機票（持續更新）

李皓晴威水史 2012年奧運會女團 8強

2012年世界錦標賽女團 銅牌

2014年世界錦標賽女團 銅裨

2016年奧運會女單 16強

2016年奧運會女團 8強

2018年亞運會女團 銅牌

2018年亞運會混雙 銅牌

2018年世界盃團體賽女團 銅牌

2018年世界錦標賽女團 銅牌

2021年東京奧運會女團 銅牌

2024年世界錦標賽女團 銅牌