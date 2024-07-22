作為香港乒乓隊第一代「土炮」代表人物，李皓晴早在15歲已毅然退學，投身成為全職運動員，經過漫長16年生涯，依然是香港女子隊中流砥柱，今屆巴黎奧運最後一屆征戰奧運，冀與隊友再嚐3年前女團奪牌滋味。
李皓晴，可說是香港乒家傳滬曉的女將。小時候的她曾經學過鋼琴、跳舞，但都是「玩一、兩個月」便失去興趣，唯獨是對乒乓球情有獨鍾，單是拿起球拍與哥哥對打，或者自己對著牆壁打已相當滿足，加上第2次參加比賽便贏得冠軍，自此對乒乓球產生濃厚興趣，在小四、五時參與當時乒總新設的育才計劃。2006年她代表香港出戰阿聯酋青少年公開賽及西班牙青少年公開賽勇奪女單（15歲組）冠軍，潛質盡露。
巴黎奧運｜香港運動員名單及焦點賽事一覽 本地4電視台免費直播
李皓晴學校 中學就讀拔萃女書院
李皓晴中學入讀傳統名校拔萃女書院，2008年15歲時為了追夢選擇中途退學成為全職運動員。當年鮮有15歲時便轉為全職運動員，而且李皓晴又是名校生，母親對女兒決定相當猶豫，後來母女二人經歷多番掙扎，最後訂下「三年協議」，若在三年內打不出成績就要放棄，同時李皓晴承諾要自修完成會考。
展開全職訓練後，李皓晴進步顯著，2012年就為港隊收下一面世錦賽女子團體銅牌，同年首次亮相倫敦奧運會，與「師姐」帖雅娜及姜華珺打入8強，兩年後出戰仁川亞運顆拍江天一摘下混雙銀牌，再聯同吳穎嵐摘下女雙銅牌。自此李皓晴成為港乒女隊不可或缺的一人，多次踏上大賽頒獎台。隨著球隊改朝換代，她亦漸成隊中「大師姐」，雖然不是第一單打，但絕對有穩定軍心作用。上屆東京奧運與杜凱琹及蘇慧音勇奪女團銅牌寫下歷史。
巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）
東京奧運關鍵戰取勝獲銅牌
踏入2024年，已年過三十的李皓晴依然有心有力，夥杜凱琹、朱成竹出戰世乒團體賽，她在八強戰關鍵的第三場單打奪下寶貴的一場勝仗，最終香港隊以3：2力挫中華台北殺入4強穩奪銅牌。李皓晴今屆以「四朝元老」身份踏上巴黎奧運，她直言是自己最後一屆，「打一場少一場」，希望以享受的心情去衝擊獎牌。
李皓晴參賽日期
8月5至8月10日 乒乓女子團體
李皓晴IG
李皓晴IG：leehoching1124
年齡：31歲
李皓晴世界排名
最高世界排名：女單第12位
現時世界排名：女單第64位
巴黎奧運｜港九直播商場盤點 港鐵直達！送過百萬獎品＋巴黎來回機票（持續更新）
李皓晴威水史
- 2012年奧運會女團 8強
- 2012年世界錦標賽女團 銅牌
- 2014年世界錦標賽女團 銅裨
- 2016年奧運會女單 16強
- 2016年奧運會女團 8強
- 2018年亞運會女團 銅牌
- 2018年亞運會混雙 銅牌
- 2018年世界盃團體賽女團 銅牌
- 2018年世界錦標賽女團 銅牌
- 2021年東京奧運會女團 銅牌
- 2024年世界錦標賽女團 銅牌
李皓晴資料
李皓晴早年就讀聖羅撒幼稚園及聖羅撒學校。每日下午3時放學，4時前趕去練波，至晚上近8時才離開，夜晚9時回到家才開始做功課。由於其就讀的傳統小學功課甚多，故經常做到深夜12時，有時更因去比賽無法上學一星期，賽後便要追回功課，以致長期睡眠不足，在小學5年級已有300多度近視。
- 就讀拔萃女書院的李皓晴在2008年（15歲）毅然放棄學業，轉為職業運動員。
- 2022年與奧運銅牌隊友杜凱琹、蘇慧音一同當選「香港十大傑出青年」。
- 女單世界排名曾升上生涯最高的第12位。曾四度協助香港隊奪得世界錦標賽女子團體銅牌。
原文刊登於 Yahoo 體育