巴黎奧運｜女子曲棍球決賽　荷蘭點球大戰力克中國摘金

在巴黎奧運女子曲棍球決賽中，荷蘭隊通過點球大戰以3:1擊敗中國隊，成功衛冕。比賽在法定時間內以1:1打平，兩隊在互射點球階段展開決勝，荷蘭憑藉穩定的表現最終摘得金牌。中國隊未能如願奪金，以銀牌收官。

決賽首節，中國隊由陳怡打破僵局，在第6分鐘為中國隊取得1:0領先。荷蘭隊在第51分鐘由桑達斯（Sander）扳平比分，雙方在法定時間內以1:1戰平。比賽進入點球大戰，荷蘭隊的莫斯（Moss）、維斯科爾（Wissink）和桑達斯（Sander）均成功進球，而中國隊的何江欣、鄒妹容和馬寧未能破門，最終荷蘭隊以3:1贏得點球大戰，獲得金牌。

四強爭議

在四強階段，中國隊在面對比利時，比賽在法定時間內以1:1戰平，進入點球大戰。中國隊員范雲霞在裁判吹哨示意點球大戰時，突然將球擊向比利時球員瑪里安（Marien），導致瑪里安痛苦倒地，引發雙方球員的衝突。雖然場面一度失控，但最終中國隊以3:2勝出，時隔16年再次晉級決賽。

中國隊教練安南領導 亞運奪金

中國女子曲棍球隊在本屆奧運的表現令人矚目，令人留意主教練安南（Alyson Annan）。安南於2022年接管中國隊，此前她曾帶領澳洲和荷蘭隊贏得了多次重要比賽。在她的指導下，中國隊在最近的亞運會上奪得金牌，並成功躋身巴黎奧運決賽。

荷蘭隊成功衛冕

荷蘭女子曲棍球隊在過去幾屆奧運中表現強勁，本屆巴黎奧運會繼續展現了他們的強大實力。荷蘭隊不僅在女子曲棍球中奪得金牌，還在男子曲棍球中擊敗德國隊，為荷蘭贏得了兩塊金牌。