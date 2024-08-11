巴黎奧運｜女子沙排決賽隔網互鬧　DJ一曲《Imagine》淋熄球員怒火

巴黎奧運女子沙灘排球決賽由巴西大戰加拿大，第3局時發生小插曲，當時巴西領先11：8，雙方因肉緊產生摩擦，更隔網手指指、碌大雙眼爆罵戰，球證多番吹哨阻止不果，出示黃牌警告球員才收斂。不過四位美女依然條氣不順，直至現場DJ播放「神曲」，即淋熄怒火，扭轉現場氣氛。

DJ當時播放的正是約翰連儂金曲《Imagine》，這首象徵和平、愛、平等的神曲，受歡迎程度超越國界、膚色、語言的界限。聽到這句「Imagine all the people... 」，巴西的Eduarda Santos Lisboa面容回復平靜，甚至露出一絲笑容；加拿大的Brandie Wilkerson也笑了起來，現場觀眾更即時大合唱，創造出今屆奧運另一個經典時刻。最後，巴西以15：10勝出關鍵一局，以總局數2：1奪得金牌。

在頒獎禮上，兩隊組合一起在頒獎台上擁抱，更selfie合照笑哈哈，將比賽期間的衝突拋在一旁。

事件起源是加拿大隊的Brandie Wilkerson，她當時向場邊的家人示意，卻被對手視為挑釁，才因誤會而生矛盾。「當時氣氛有點緊張，不過賽後一起握手，還互相擁抱。運動員落場為勝利而戰，完場就剩下尊重和愛。能夠和她們較量，實在很榮幸。」

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