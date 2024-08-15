安洗瑩巴黎奧運金牌後揚言退出南韓國家隊 韓媒披露幫前輩洗衫穿線7年

南韓安洗瑩在巴黎奧運羽毛球女單奪金，締造金牌大滿貫。目前為女單世界排名第一的天才球后，卻在賽後表示要退出南韓國家隊，更爆出她在隊內遭不公平對待，引起熱話。 幫前輩打掃房間 影響休息 安洗瑩在巴黎奧運奪金牌後，表示要退出國家隊，震驚羽毛球界。她不僅大吐對南韓國家隊與羽球協會的不滿，指出羽協有著資源分配和傷勢管理等嚴重問題，如今更有韓媒爆料，安洗瑩自從15歲入隊後，就因為年紀最小的關係，被指派幫前輩們洗衫、打掃前輩房間及穿球拍線等，嚴重影響休息與睡眠時間，糟糕的情況更持續了整整7年。 巴黎奧運｜丹麥安賽龍男單衞冕 南韓安洗瑩女單輕取何冰嬌奪得金牌

安洗瑩曾反映 問題未獲解決 南韓社會注重長后有序，「前後輩」文化根深蒂固，如今22歲的安洗瑩從小天賦異稟，15歲即入選國家隊，是南韓史上首名以「國中生」身分、透過選拔賽入選的羽毛球選手，卻未能改變這文化。綜合韓媒所述，因為安洗瑩為是隊內最年翰球員，在高強度的練習後還要抽空檔幫前輩們做雜事，除了穿羽毛球拍線外，洗衣服、打掃房間等工作都是她負責。 安洗瑩不只一次向父母和羽協訴苦，表達自己被這些雜務影響，導致在高強度的比賽或訓練後得不到充分休息，使她疲憊不堪。雖然羽毛球協會有向國家隊反應，但7年來相關問題並沒有得到改善或解決。 巴黎奧運｜羽球女單摘銀 27歲何冰嬌突退役 一舉動致意馬蓮獲激讚

網民對安洗瑩反應兩極 安洗瑩身心俱疲，儘管今年2月安洗瑩父母私下與南韓羽球協會高層見面，希望她可以回到所屬的三星生命保險羽球隊復健和練習，並要求改善在國家隊住宿生活的狀況，但始終未能得到重視。 怒斥國家隊與羽協的一番言論爆出後，有許多網友支持安洗瑩，不過也有人認為她不該在巴黎奧運尚未結束前表達這些話，導致其他選手被模糊焦點。而對此，安洗瑩也發文致歉，表示對其他選手很不好意思，也表示等到奧運結束後，會再重新說明自己的立場，不過至今尚未看見她的新聲明。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章