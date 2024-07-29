張家朗成功之路 在於享受過程 此外，張家朗在奧運比賽中穿上的Nike Dunk Low成為全城熱話。他習慣在戰鞋上寫下「金句」，這個習慣源於他觀看NBA時，看到許多籃球員在球鞋上寫下不同的字句，作為對自己的提醒或紀念。他的波鞋收藏中，最有紀念價值的是綠色Nike Dunk Low，那是他帶到東京奧運的球鞋，對他來說十分有意義。張家朗是NBA籃球隊公牛迷，兒時電腦螢幕貼上公牛貼紙。想不到他的偶像不是米高佐敦或居里，而是籃板王洛文（Dennis Rodman）。 現在，張家朗擔任Dior品牌大使，向大家傳遞關於追夢、積極向上的勵志故事。他期望能為運動界帶來更多可能，並鼓勵大家不要輕易放棄，享受過程，不過於介懷輸贏。 巴黎奧運｜張家朗今晚爭衛冕花劍 「香港劍神」爭牌勁敵逐個捉

巴黎奧運 張家朗賽程（7月29日更新） 7月29日07:35PM 男子花劍個人賽32強

7月29日9:25PM 男子花劍個人賽16強＊

7月29日10:20PM 男子花劍個人賽8強＊

7月30日01:50AM 男子花劍個人賽四強＊

7月30日03:05AM 男子花劍個人賽銅牌賽＊

7月30日03:55AM 男子花劍個人賽金牌賽＊

＊（假如晉級） 張家朗IG@cheungkalonggggg