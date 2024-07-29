香港「劍神」張家朗3年前在東京奧運「爆Seed」，由64強起過關斬將，展現「大心臟」，最終刺下香港隊史上第二面金牌，全城哄動。3年後的今天，張家朗已贏盡各大賽獎牌，甚至登上過世界第一寶座，即將第三度踏上五環舞台的他，背負不一樣的責任、承受一樣的壓力。張家朗衛冕之路滿途荊棘，以下6位勁敵個個來頭不少，當4人更是「劍神」剋星。美國體育權威雜誌《Sports Illustrated》日前公布各項賽事預測就「睇衰」張家朗大熱倒灶，空手而回。究竟「劍神」張家朗能否衝破障礙，再創輝煌？7月29日至7月30日凌晨自有分曉！
巴黎奧運｜張家朗的故事由小學開始 香港劍神偶像不是佐敦而是他？
張家朗勁敵 馬連尼（Tommaso Marini）
- 年齡/國籍：24歲/意大利
- 世界排名：第1
- 與張家朗對賽往績：2勝0負
24歲的馬連尼為現任世界「一哥」，身高1米94的他擁有模特兒面孔，年少時曾接受2年的游泳訓練，之後想轉玩其他運動，原本有興趣向網球發展，但最後選擇了劍擊。馬連尼在東京奧運後彈起，多次奪得世界盃及大獎賽金牌，2023年在世界錦標賽個人賽首度封王。今年5月在世界盃香港站刺下銅牌的馬連尼，過往2次跟張家朗交鋒未嚐敗績，當中2022年世錦賽4強以15：12獲勝，令香港「劍神」無緣決賽，但也歷史性取得銅牌。
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張家朗勁敵 Nick Itkin
- 年齡/國籍：24歲/美國
- 世界排名：第2
- 與張家朗對賽往績：3勝1負
24歲的Nick Itkin生於洛杉磯，來自運動世家，父母都是烏克蘭人，父親是前劍擊選手，母親和姐姐都是前韻律體操選手。儘管Nick Itkin同時擁有美國和烏克蘭國籍，但他最終選擇代表美國出賽，是東京奧運男花團體賽銅牌功臣，去年在世錦賽個人賽決賽不敵馬連尼，奪下亞軍。張家朗自2019年起共4次對戰Nick Itkin，前3次都吞敗，直至今年2月都靈大獎賽4強「決一劍」才以15：14贏得對賽首勝。
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張家朗勁敵 Mohamed Hamza
- 年齡/國籍：27歲/埃及
- 世界排名：第4
- 與張家朗對賽往績：2勝3負
在美國出生的咸沙出生於劍擊世界，父母及妹妹都是劍擊選手，父親Maher Hamza更是埃級國家隊教練。23歲的Maher Hamza雖然年紀輕輕，但已參加過2016里約奧運及東京奧運，兩屆賽事都在個人賽名列第7。2023年Maher Hamza取得生涯突破，稱霸FIE世界盃墨西哥站，成為首名奪得世界盃金牌的埃及男花劍手。他與張家朗的對賽往績為2勝3負，包括今年都靈及上海兩站大獎賽吞下兩連敗。
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張家朗勁敵 松山恭助（Kyosuke Matsuyama）
- 年齡/國籍：27歲/日本
- 世界排名：第5
- 與張家朗對賽往績：4勝1負
松山恭助4歲時與哥哥一起加入東京俱樂部練習劍擊，跟張家朗同為27歲、一樣是左撇子。他於2022年在德國首奪世界盃個人賽金牌，翌年在米蘭世界錦標賽交出表現，個人賽8強以一劍之差險勝張家朗，最終奪得銅牌，之後再協助日本隊刺下團體賽金牌。今年的亞洲錦標賽，松山恭助與張家朗16強再遇，日本「一哥」在落後8：14劣勢下連贏7分，再次「決一劍」下絕殺香港「劍神」，松山恭助過關後愈戰愈勇，最終首次首上亞洲冠軍寶座，狀態勇銳。
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張家朗勁敵 尼科治（Enzo Lefort）
- 年齡/國籍：32歲/法國
- 世界排名：第6
- 與張家朗對賽往績：0勝3負
32歲的尼科治（Enzo Lefort）是法國老牌劍手，2019年已贏得首面世界錦標賽個人賽金牌，3年後再登世界之巔，今年則率領法國隊稱霸世錦團體賽。尼科治（Enzo Lefort）此前參加2016年里約及2020東京奧運，分別拿下團體賽銅牌及金牌，今年初亦在主場巴黎世界盃掄元。不過，現時世界排名第6的尼科治（Enzo Lefort）自2022年至今3次與張家朗交手都吃敗而回。
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張家朗勁敵 陳海翔（Alexander Massialas）
- 年齡/國籍：30歲/美國
- 世界排名：第7
- 與張家朗對賽往績：5勝3負
生於三藩市的Alexander Massialas是希臘、台灣混血兒，中文名字陳海翔。希臘裔父親Greg Massialas為兩屆奧運代表，同時連續三次擔任美國男子花劍隊教練，母親陳傳慧則來自台灣。妹妹陳海晴也是擊劍選手。2012年，年僅18歲的陳海翔已代表美國參加倫敦，是劍隊最年輕成員。2016年里約奧運獨取個人賽銀牌及團體賽銅牌。多次榮登「世一」的陳海翔在FIE國際賽成績斐然，共奪7面世界盃及3面大獎賽金牌，揚言要刺走巴黎奧運金牌的他，與張家朗對賽往績亦佔上風，5勝3負中拿下最近的三連捷。
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
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