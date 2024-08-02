以17歲成為歷來達到奧運A標最年輕香港泳將的張心悅，在今天日（8月1日）下午出戰巴黎奧運女子200米背泳預賽，Cindy於預賽第一組前50米領前，100米轉池時僅次於摩爾多瓦選手莎古坦（Salcutan），最後張心悅以2分17.32秒完成，即使取得小組第2仍未能晉身準決賽。她賽後指今次奧運帶來難忘的經驗，一切都值得。

張心悅︰來到奧運舞台，一切犧牲都值得

張心悅在早前的女子100米背泳預賽游出1分03.45秒未能晉級準決賽，完成巴黎奧運個人項目後，她將有機會與何詩蓓、簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳合作，代表香港游泳隊出戰8月3日女子4x100米混合泳接力賽。

張心悅承認時間不理想，與PB差一段距離︰「游完100米背泳後開始累積壓力及負面情緒而影響到。今次是好好的學習經歷，雖然時間不理想，但仍是難忘的經驗。」被問到放棄上學的機會，17歲的Cindy以正面心態回應︰「雖然失去了休息時間及上學機會，但來到奧運舞台，一切犧牲都值得。」她最後感謝師姐如何詩蓓及按摩師等幫助。