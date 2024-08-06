在巴黎奧運受到廣泛關注的日本羽毛球代表志田千陽，在贏得獎牌後就接受日本奧委會的訪問。「志田BB」在被問到回到日本最想做的事是甚麼，她就表示是要食生蠔。

日本奧委會在YouTube頻道上，向日本隊的運動員進行了訪問。其中在問到羽毛球女雙的組合志田千陽與松山奈未，對在巴黎奧運的回想，志田千陽表示獎牌令她感覺有點重，不過在完成奧運會後有種如釋重負的感覺和快樂。至於松山奈未就表示：「之前一日落敗，在這場銅牌戰前，心理上是很困難的。在比賽結束之後，就覺得贏到獎牌實在是太好了。」