在巴黎奧運受到廣泛關注的日本羽毛球代表志田千陽，在贏得獎牌後就接受日本奧委會的訪問。「志田BB」在被問到回到日本最想做的事是甚麼，她就表示是要食生蠔。
日本奧委會在YouTube頻道上，向日本隊的運動員進行了訪問。其中在問到羽毛球女雙的組合志田千陽與松山奈未，對在巴黎奧運的回想，志田千陽表示獎牌令她感覺有點重，不過在完成奧運會後有種如釋重負的感覺和快樂。至於松山奈未就表示：「之前一日落敗，在這場銅牌戰前，心理上是很困難的。在比賽結束之後，就覺得贏到獎牌實在是太好了。」
解釋四強落敗後落淚原因
對於在四強負於中國組合後落淚，志田表示：「感覺很失望，然後就不知為何停不住流淚了。我在比賽前情緒就是很激動，在一放鬆的時候就會哭起來。不過我覺得可以參與比賽已經很高興，所意意識到這點就調整了自己的心態。」在被問到回到東京之後，最想做會是甚麼，志田與主持人笑着回應：「奧運結束就不用擔心調節身體的狀況，一直以來就忍耐着不敢吃生蠔。現在終於可以吃了，回到去就想食生蠔。」
至於被問及首次參加奧運的感覺，松山表示，因為家人有到巴黎觀賽，並且由第一場開始就已經入場支持，所以覺得非常高興。而志田表示，從以往羽毛球隊前輩的經驗，就覺得很緊張，不過最後自己親自上場時就覺得很開心，因此她相信自己是很享受比賽。