熱門搜尋:
巴黎奧運 動漫節2024 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
體育
2024-07-29 18:46:00

巴黎奧運｜戴利雙人高台跳水摘銀 中國組合練俊傑/楊昊無敵姿態奪金

分享：
戴利夥拍諾亞威廉斯摘銀。(路透社)

戴利夥拍諾亞威廉斯摘銀。(路透社)

男子雙人10米高台跳水決賽，30歲英國跳水名將戴利(Tom Daley)衛冕失敗，與拍檔諾亞威廉斯(Noah Williams)經過六跳總分為436.44，最終摘銀。中國跳水「夢之隊」組合練俊傑/楊昊以490.35分輕鬆奪金，加拿大的韋恩斯(Ryan Wiens)/森保梅利(Nathan Zsombor-Murray)則以422.13分獲銅牌。

2008年以14歲之齡首次出戰奧運的戴利，今屆已是五朝元老，三年前他於東京奧運夥拍李爾(Matty Lee)於10米高台跳水力壓中國組合奪金，但由於李爾受傷患困擾，戴利今次改與威廉斯出戰。他們在整場賽事發揮穩定，一直緊守次席，最終獲銀牌。

adblk5

第一次出戰奧運的練俊傑/楊昊表現出色，三跳過後已領先超過10分，五跳過更把優勢拉開17分，在毫無懸念下奪金。

am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

練俊傑/楊昊以無敵姿態奪金。(新華社) 練俊傑/楊昊以無敵姿態奪金。(新華社) 戴利夥拍諾亞威廉斯摘銀。(路透社) 戴利夥拍諾亞威廉斯摘銀。(路透社) 男子雙人10米高台跳水一眾獎牌得主。(路透社)

為兒子一句重回跳水舞台

東京奧運後，戴利休戰兩年，本打算退役，但因兒子一句話而決定重返場賽場。戴利表示：「當你的孩子想你做甚麼，你就會為他做一切的事。兒子說：『爸爸，我想看你在奧運跳水。』就是這樣。」

戴利去年12月正式宣布回歸，至今年2月夥拍威廉斯出戰世錦賽，在雙人10米高台獲得銀牌，今次出戰巴黎奧運最終亦是摘銀。

adblk6