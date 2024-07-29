巴黎奧運｜戴利雙人高台跳水摘銀 中國組合練俊傑/楊昊無敵姿態奪金

男子雙人10米高台跳水決賽，30歲英國跳水名將戴利(Tom Daley)衛冕失敗，與拍檔諾亞威廉斯(Noah Williams)經過六跳總分為436.44，最終摘銀。中國跳水「夢之隊」組合練俊傑/楊昊以490.35分輕鬆奪金，加拿大的韋恩斯(Ryan Wiens)/森保梅利(Nathan Zsombor-Murray)則以422.13分獲銅牌。

2008年以14歲之齡首次出戰奧運的戴利，今屆已是五朝元老，三年前他於東京奧運夥拍李爾(Matty Lee)於10米高台跳水力壓中國組合奪金，但由於李爾受傷患困擾，戴利今次改與威廉斯出戰。他們在整場賽事發揮穩定，一直緊守次席，最終獲銀牌。