巴黎奧運｜戴利雙人高台跳水摘銀 中國組合練俊傑/楊昊無敵姿態奪金

男子雙人10米高台跳水決賽，30歲英國跳水名將戴利(Tom Daley)衛冕失敗，與拍檔諾亞威廉斯(Noah Williams)經過六跳總分為436.44，最終摘銀。中國跳水「夢之隊」組合練俊傑/楊昊以490.35分輕鬆奪金，加拿大的韋恩斯(Ryan Wiens)/森保梅利(Nathan Zsombor-Murray)則以422.13分獲銅牌。
2008年以14歲之齡首次出戰奧運的戴利，今屆已是五朝元老，三年前他於東京奧運夥拍李爾(Matty Lee)於10米高台跳水力壓中國組合奪金，但由於李爾受傷患困擾，戴利今次改與威廉斯出戰。他們在整場賽事發揮穩定，一直緊守次席，最終獲銀牌。
第一次出戰奧運的練俊傑/楊昊表現出色，三跳過後已領先超過10分，五跳過更把優勢拉開17分，在毫無懸念下奪金。
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
為兒子一句重回跳水舞台
東京奧運後，戴利休戰兩年，本打算退役，但因兒子一句話而決定重返場賽場。戴利表示：「當你的孩子想你做甚麼，你就會為他做一切的事。兒子說：『爸爸，我想看你在奧運跳水。』就是這樣。」
戴利去年12月正式宣布回歸，至今年2月夥拍威廉斯出戰世錦賽，在雙人10米高台獲得銀牌，今次出戰巴黎奧運最終亦是摘銀。