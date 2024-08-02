巴黎奧運｜戴資穎終極一戰落淚　傷患致一度拿拐杖走路

中華台北隊「羽球一姐」戴資穎的奧運最後一舞惜敗，戴資穎7月31日當場淚灑球場，也讓許多球迷跟着流淚。而當天收視率出爐，戴資穎開打後該時段平均有3.14，為全台第一。

戴資穎7月31日在巴黎奧運女單小組賽交手泰國隊依瑟儂，可惜受到傷勢影響，以19比21、15比21吞敗，本屆奧運無緣8強。而該段比賽的收視出爐，4歲以上觀眾約121.8萬人湧入華視收看，不過「2024巴黎奧運看華視」的平均收視2.18，則是小輸民視八點檔《愛的榮耀》2.89，位居第2。