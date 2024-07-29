巴黎奧運｜抗癌鬥士周天成擊敗曾患重症墨西哥選手 賽後相擁感動全場起立鼓掌

在巴黎奧運羽毛球分組賽中，中華台北「羽毛球一哥」周天成以直落兩局擊敗墨西哥選手Luis Ramon Garrido，全場觀眾起立鼓掌，這不僅是因為比賽的精彩，更是因為兩名選手背後的感人故事。

周天成在首局以21︰17先下一城，第二局更是早早拉開比分，以21︰13輕鬆取勝。然而，比賽的焦點不僅在於技術的較量，還有兩位選手的生命鬥志。Luis Ramon Garrido曾因橫紋肌溶解症差點失去生命，而曾患上大腸癌的周天成則是抗癌成功後重返賽場。兩人都曾經歷大病，這場比賽對他們來說意義非凡。

賽後，周天成接受訪問時表示，他在比賽前並不知道對手Luis Ramon Garrido有這段經歷，但從熱身開始就感受到對手的認真準備，知道這場比賽不會輕鬆。得知Luis Ramon Garrido的故事後，他對這場比賽有了更深的感觸。

比賽過程中，場內不僅有中華台北加油團的聲音，也有許多觀眾為Luis Ramon Garrido加油。賽後，全場觀眾起立鼓掌，這不僅是對比賽的讚賞，更是對兩位選手生命鬥志的致敬。

賽後兩人隔網深情相擁

周天成表示，兩人都經歷過大病，能站上奧運舞台本身就是一種勝利。他感受到兩人全力拚搏的特質非常相似，都是充滿生命力的選手。「場上每一球都用命去拚」，這不僅是技術的較量，更是鬥志和友誼的展現。奧運精神在Luis Ramon Garrido身上得到了很好的體現。