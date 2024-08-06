巴黎奧運｜拳手性別爭議IBA記者會大混亂　部份記者杯葛離場

引發阿爾及利亞女拳手希莉芙（Imane Khelif），以及中華台北女拳手林郁婷性別爭議的國際拳擊協會（IBA），在周一（5日）舉行記者會稱提出指控二人的證據，不過記者會最後只成一場鬧劇收場。
今屆巴黎奧運拳擊項目，兩名女子拳擊選手被指「檢測」未能過關，而被質疑性別。牽涉事件的IBA在巴黎，聲稱召開記者會拿出指控證據，當中IBA的俄羅斯人主席克林利夫（Umar Kremlev）及英國籍的總裁羅拔斯（Chris Roberts）透過網絡遙距出席，但卻因為技術問題延誤了超過100分鐘，令部份媒體杯葛。
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一時染色體測試一時睪酮素
在有關的記者會上羅拔斯稱：「兩名拳手的染色體測試結果，都證明不合資格。」不過當羅拔斯提出是「染色體測試時，克林利夫卻又稱測試是檢查兩名拳手的睪酮素水平。克林利夫表示：「他們有很高水平的睪酮素。我們取得了她們的同意，而這些檢測展示出她們的睪酮素極高，如男人一樣。」
克林利夫之後在記者會上不斷批評IOC主席巴赫（Thomas Bach），甚至稱他是「雞姦者」。克林利夫稱：「檢測證明她們是男人。我們不會證實她們兩腳中間有甚麼。我們不知道她們生來是這樣還是有甚麼轉變做過。」而在有關簡報有一份文件寫上「在兩名運動員樣本檢測到XY染色體。」克林利夫又指IOC如果想證明這些運動員是女人，就應該由運動員自己進行。被問到為何2022年在土耳其舉行世錦賽時，沒有禁止二人參賽，但之後一年才稱違規，羅拔斯指是因為在2022年首次對二人的檢測結果為不確定，故土耳其方面未採取行動，而去年在印度的結果是不合資格。
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IBA又稱，他們是把檢測交到兩間實驗室進行，並且是獲得了國際反禁藥組織（WADA）認可，但英國廣播公司（BBC）向WADA了解後，WADA表示他們不會監察性別測試，而只會處理有關禁藥問題。BBC又指出，他們仍然無法看到有關性別檢測的報告及結果。羅拔斯又質疑，為何IOC沒有因應他們的資料採取行動：「他們沒有做任何事，因為他們只依賴自己的規則，就是基於護照。」
希莉芙促停止對運動員欺凌
英國《每日郵報》向羅拔斯查問，有關檢測有沒有獨立證人監察，羅拔斯稱沒有，並指實驗室處理結果是獨立的。不過羅拔斯同時證實，俄羅斯的天然氣公司仍是IBA的主要贊助。另外，希莉芙早前在爭議後首次接受媒體訪問，她表示希望停止對運動員的網絡欺凌，同時表明會全力爭取金牌。