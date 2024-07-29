巴黎奧運｜拿度祖高域男單次圈硬碰　梅利差點提早掛拍

巴黎奧運的網球項目，拿度（Rafael Nadal）在男單成功晉級，也確定會在次圈上演與祖高域（Novak Djokovic）的昔日四大天王大戰。而另一位天王的梅利（Andy Murray），雖然僅出戰男雙，但也差點於首圈止步，提早結束職業生涯。

昔日網球壇的四大天王費達拿（Roger Federer）、拿度、祖高域及梅利，在費達拿退役後，梅利及拿度也準備結束職業球員的生涯。在奧運的男單項目，應該是拿度的最後一屆，他在首圈面對匈牙利的富斯索域斯（Marton Fucsovics），首盤拿度雖然以6:1的局數大勝，但第2盤以4:6被追平，決勝盤拿度再以6:4取勝，盤數贏2:1晉級。由於拿度今屆是以保護排名取得參賽資格，並非種子球手，而他不幸地會在次圈就對上祖高域，這將會是二人第60次的對賽。拿度早前表示會在奧運後才確定會否繼續參加美國公開賽等賽事，故今次也可能是二人的最後對賽。