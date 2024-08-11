巴黎奧運｜接力美國男女齊奪金　跳高卡爾險勝創歷史

美國男女4x400米接力雙雙奪冠 荷蘭保爾再上演絕地反擊 在男子4x400米接力最後一棒，代表美國於400米欄奪金的班傑明（Rai Benjamin）與博茨瓦納的200米金牌得主泰保高（Letsile Tebogo）展開激烈較量。最終美國以2分54秒43打破奧運紀錄，連續三屆奪得男子4x400米接力金牌。泰保高雖然奮力追趕，但以0.1秒之差屈居第二，為博茨瓦納贏得銀牌。女子4x400米接力美國更以壓倒性優勢奪冠。在第二棒明顯拉開距離，最終以3分15秒27完賽，與世界紀錄僅差0.1秒連續第八次奪冠。牙買加第二棒失誤被取消資格，荷蘭在最後一棒由費姬保爾（Femke Bol）逆轉奪得銀牌，英國則拿下銅牌。 巴黎奧運｜荷蘭女金牌跑手受訪令網民震驚：米奇老鼠贏金牌？

新西蘭首次跳高登頂 巴斯謙四度奧運奪牌 男子跳高，新西蘭的卡爾（Hamish Kerr）在附加賽以2.34米擊敗美國的麥伊雲（Shelby McEwen）奪得金牌，這是新西蘭在該項目的首枚奧運獎牌。上屆與意大利跳高代表譚貝利（Gianmarco Tamberi）瓜分雙金牌的巴斯謙（Mutaz Essa Barshim）獲得銅牌，連續四次獲得獎牌使他成為奧運史上最成功的跳高運動員之一。而譚貝利在巴黎奧運經歷連環不幸事件，比賽當天早上因腎臟問題兩次吐血緊急送院。最終譚貝利堅持參賽，僅以第11名完成。 巴黎奧運｜意大利型男持旗手未開賽先「跪玻璃」 船上遺失結婚戒指向老婆道歉

北口榛花奪標槍金牌 姬比耶干刷奧運紀錄 日本的北口榛花在女子標槍創造歷史，以65.80米奪得金牌，成為首位贏得該項目奧運金牌的日本女性選手。南非和捷克分別獲得銀牌和銅牌。女子100米欄，美國選手馬莎羅素（Masai Russell）以12.33秒險勝法國的森巴瑪耶拉（Cyrena Samba-Mayela）贏得金牌。波多黎各的甘馬曹（Jasmine Camacho-Quinn）獲得銅牌，未能成功衛冕。女子1500米決賽，肯雅的姬比耶干以3分51秒29刷新奧運紀錄奪得金牌。澳洲的赫爾以3分52秒56獲得銀牌，而英國選手貝爾則以3分52秒61創下國家紀錄，獲得銅牌。 巴黎奧運｜「遊戲王」染新冠照奪銅 麥洛蓮五刷世績奪金

挪威英格布利臣5000米奪金 肯雅雲雅爾跑出史上第三快 挪威選手英格布利臣（Jakob Ingebrigtsen）在男子5000米獲得金牌，他以13分13秒66擊敗來自肯雅的科維姆（Ronald Kwemoi）和美國的費沙（Grant Fisher）。肯雅選手雲雅爾（Emmanuel Wanyonyi）在男子800米以1分41秒19奪金，成績史上第三，加拿大選手阿羅普（Marco Arop）和阿爾及利亞選手薩查迪（Djamel Sedjati）分別獲得銀牌和銅牌。 巴黎奧運｜閉幕禮時間、香港運動員成績及直播懶人包