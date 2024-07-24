巴黎奧運｜新西蘭女足練習被無人機刺探軍情　加拿大奧委會道歉主帥自行停賽（更新）

【更新】加拿大奧委會在周三公布，主帥的派莉絲曼（Bev Priestman）決定會在對新西蘭一仗自行移離領軍職務，而負責操控無人機的戰術分析師隆巴迪（Joseph Lombardi），以及隆巴迪提供報告的助教文達（Jasmine Mander）被即時遣送回國。

新西蘭女足將在香港時間的周五（25日）晚，與加拿大女足進行首場的分組賽。不過球隊周一（22日）在聖伊天進行訓練時，發現一架無人機在現場飛過，新西蘭隨即報警，並發現有關無人機由一個加拿大的後勤職員操作，加拿大奧委會就事件作出道歉。