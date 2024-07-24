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體育
2024-07-24 16:25:42

巴黎奧運｜新西蘭女足練習被無人機刺探軍情　加拿大奧委會道歉主帥自行停賽（更新）

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新西蘭女足備戰奧運。(X)

新西蘭女足備戰奧運。(X)

【更新】加拿大奧委會在周三公布，主帥的派莉絲曼（Bev Priestman）決定會在對新西蘭一仗自行移離領軍職務，而負責操控無人機的戰術分析師隆巴迪（Joseph Lombardi），以及隆巴迪提供報告的助教文達（Jasmine Mander）被即時遣送回國。

 

新西蘭女足將在香港時間的周五（25日）晚，與加拿大女足進行首場的分組賽。不過球隊周一（22日）在聖伊天進行訓練時，發現一架無人機在現場飛過，新西蘭隨即報警，並發現有關無人機由一個加拿大的後勤職員操作，加拿大奧委會就事件作出道歉。

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新西蘭指控，他們周一的訓練期間，遇上一架無人機在上空飛過。新西蘭表示他們在當場報警，並且由當地的警察拘捕了一名加拿大女子隊的後勤職員。新西蘭奧委會之後向國際奧委會的道德委員會投訴，要求加拿大方面作出解釋。在新西蘭的聲明表示：「新西蘭奧委會及新西蘭足球隊致力維護奧運的誠信及公正，並對兩隊將在奧運對賽的3日前發生有關事件感到震驚及失望。」

 

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

新西蘭女足備戰對加拿大。(X) 新西蘭女足備戰對加拿大。(X) 新西蘭女足備戰對加拿大。(X)

加拿大確認職員被扣留

加拿大奧委會之後表示，知悉一名加拿足球的支援團隊的非認證人員在法國的聖伊天被扣留。加拿大表示：「職員相信使用了無人機記錄新西蘭女足的訓練。」加拿大奧委會聲明指，他們支持維護公平競技，並對事件震驚及失望，並向新西蘭足球隊、所有球員及新西蘭奧委會道歉。」

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加拿大表示會等待國際奧委會、巴黎奧組委、以及國際足協的下一步行動，並預計今日（24日）會有發布。加拿大女足是今屆奧運金牌的衞冕球隊，她們與東道主的法國、新西蘭及哥倫比亞同列入A組。

 

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