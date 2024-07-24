巴黎奧運｜新西蘭女足練習被無人機刺探軍情　加拿大奧委會道歉

新西蘭女足將在香港時間的周五（25日）晚，與加拿大女足進行首場的分組賽。不過球隊周一（22日）在聖伊天進行訓練時，發現一架無人機在現場飛過，新西蘭隨即報警，並發現有關無人機由一個加拿大的後勤職員操作，加拿大奧委會就事件作出道歉。

新西蘭指控，他們周一的訓練期間，遇上一架無人機在上空飛過。新西蘭表示他們在當場報警，並且由當地的警察拘捕了一名加拿大女子隊的後勤職員。新西蘭奧委會之後向國際奧委會的道德委員會投訴，要求加拿大方面作出解釋。在新西蘭的聲明表示：「新西蘭奧委會及新西蘭足球隊致力維護奧運的誠信及公正，並對兩隊將在奧運對賽的3日前發生有關事件感到震驚及失望。」