巴黎奧運｜施丹拿度柏加傳接聖火　點燃熱氣球象徵開幕

巴黎奧運會今日（7月26日）在當地時間6點30分正式開鑼，相隔百年，再次在巴黎舉行奧運會。法國今年決定一改傳統，有別於過往奧運多數用運動場館作為舉辦場地，在塞納河畔舉辦開幕禮。
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塞納河畔開幕禮 下雨無阻氣氛
與傳統的進場儀式不同，約6800名、來自世界各地的運動員乘坐超過90艘船隻，在塞納河上遊行3.7英里，途徑多個名勝古蹟。
開幕禮中途開始下雨，雨勢愈下愈大，一直持續至入夜。船上的運動員都著上雨衣，表演亦要在大雨下進行，但都無損興奮心情。
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運動名宿傳接火炬 點燃熱氣球升空
由法國球王施丹開始，奧運聖火在不同運動員手上傳遞，當中包括網球運動員拿度、法國傳奇籃球員東尼柏加，以及不少法國歷屆奧運金牌得主。最後由法國柔道選手泰迪雷拿（Teddy Riner）和三次奧運金牌得主短跑選手瑪麗佩歷（Marie-José Pérec），一同用火炬點燃位於熱氣球下方的聖火盆。伴隨著閃耀的橙色光芒，熱氣球緩緩升向巴黎夜空。
歌星表演助慶 Celine Dion病後復出
在塞納河沿岸亦有歌舞表演，充滿文藝氣息，配上巴黎景色，盡顯法國風情。美國天后Lady Gaga亦隆重登場，是首位出場的表演嘉賓，以金髮女郎造型亮相，演繹法國名作Mon Truc En Plumes。至於大家期待已久的加拿大樂壇天后Celine Dion，則在奧運聖火點燃後，在巴黎鐵塔下的舞台獻唱。是次演出是Celine Dion自2022年透露患上僵人症候群（Stiff Person Syndrome，SPS）後的首次演出。SPS是一種罕見的神經疾病，會導致肌肉痙攣，聲音亦會受到影響，然而Celine Dion卻以一如既往的強大嗓音回歸，讓觀眾驚喜不已。