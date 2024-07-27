巴黎奧運｜施丹拿度柏加傳接聖火　點燃熱氣球象徵開幕

塞納河畔開幕禮 下雨無阻氣氛 與傳統的進場儀式不同，約6800名、來自世界各地的運動員乘坐超過90艘船隻，在塞納河上遊行3.7英里，途徑多個名勝古蹟。 開幕禮中途開始下雨，雨勢愈下愈大，一直持續至入夜。船上的運動員都著上雨衣，表演亦要在大雨下進行，但都無損興奮心情。 巴黎奧運｜港隊亮相開幕禮！ 張家朗何詩蓓持旗昂首進場

運動名宿傳接火炬 點燃熱氣球升空 由法國球王施丹開始，奧運聖火在不同運動員手上傳遞，當中包括網球運動員拿度、法國傳奇籃球員東尼柏加，以及不少法國歷屆奧運金牌得主。最後由法國柔道選手泰迪雷拿（Teddy Riner）和三次奧運金牌得主短跑選手瑪麗佩歷（Marie-José Pérec），一同用火炬點燃位於熱氣球下方的聖火盆。伴隨著閃耀的橙色光芒，熱氣球緩緩升向巴黎夜空。