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體育
2024-07-27 07:15:00

巴黎奧運｜施丹拿度柏加傳接聖火　點燃熱氣球象徵開幕

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巴黎奧運｜施丹拿度柏加傳接聖火　 點燃熱氣球象徵開幕（路透社）

巴黎奧運｜施丹拿度柏加傳接聖火　 點燃熱氣球象徵開幕（路透社）

巴黎奧運會今日（7月26日）在當地時間6點30分正式開鑼，相隔百年，再次在巴黎舉行奧運會。法國今年決定一改傳統，有別於過往奧運多數用運動場館作為舉辦場地，在塞納河畔舉辦開幕禮。

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

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塞納河畔開幕禮　下雨無阻氣氛

與傳統的進場儀式不同，約6800名、來自世界各地的運動員乘坐超過90艘船隻，在塞納河上遊行3.7英里，途徑多個名勝古蹟。

開幕禮中途開始下雨，雨勢愈下愈大，一直持續至入夜。船上的運動員都著上雨衣，表演亦要在大雨下進行，但都無損興奮心情。

巴黎奧運｜港隊亮相開幕禮！　張家朗何詩蓓持旗昂首進場

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煙霧效果的法國國旗象徵巴黎奧運開幕禮正式開始。（美聯社） 各國運動員乘船經塞納河進場。（美聯社） 各國運動員乘船經塞納河進場。（美聯社） 各國運動員乘船經塞納河進場。（美聯社） 各國運動員乘船經塞納河進場。（美聯社） 各國運動員乘船經塞納河進場。（美聯社） 各國運動員乘船經塞納河進場。（美聯社） 各國運動員乘船經塞納河進場。（美聯社） 各國運動員乘船經塞納河進場。（美聯社） 各國運動員乘船經塞納河進場。（美聯社） 香港隊運動員進場。（新華社） 各國運動員乘船經塞納河進場。（美聯社）

運動名宿傳接火炬　點燃熱氣球升空

由法國球王施丹開始，奧運聖火在不同運動員手上傳遞，當中包括網球運動員拿度、法國傳奇籃球員東尼柏加，以及不少法國歷屆奧運金牌得主。最後由法國柔道選手泰迪雷拿（Teddy Riner）和三次奧運金牌得主短跑選手瑪麗佩歷（Marie-José Pérec），一同用火炬點燃位於熱氣球下方的聖火盆。伴隨著閃耀的橙色光芒，熱氣球緩緩升向巴黎夜空。

聖火火炬由多名運動名宿傳接，最後點燃熱氣球升空。（美聯社） 聖火火炬由多名運動名宿傳接，最後點燃熱氣球升空。（美聯社） 聖火火炬由多名運動名宿傳接，最後點燃熱氣球升空。（美聯社） 聖火火炬由多名運動名宿傳接，最後點燃熱氣球升空。（美聯社） 聖火火炬由多名運動名宿傳接，最後點燃熱氣球升空。（美聯社） 聖火火炬由多名運動名宿傳接，最後點燃熱氣球升空。（美聯社） 聖火火炬由多名運動名宿傳接，最後點燃熱氣球升空。（美聯社）

歌星表演助慶　Celine Dion病後復出

在塞納河沿岸亦有歌舞表演，充滿文藝氣息，配上巴黎景色，盡顯法國風情。美國天后Lady Gaga亦隆重登場，是首位出場的表演嘉賓，以金髮女郎造型亮相，演繹法國名作Mon Truc En Plumes。至於大家期待已久的加拿大樂壇天后Celine Dion，則在奧運聖火點燃後，在巴黎鐵塔下的舞台獻唱。是次演出是Celine Dion自2022年透露患上僵人症候群（Stiff Person Syndrome，SPS）後的首次演出。SPS是一種罕見的神經疾病，會導致肌肉痙攣，聲音亦會受到影響，然而Celine Dion卻以一如既往的強大嗓音回歸，讓觀眾驚喜不已。

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美國天后Lady Gaga是首位出場的表演嘉賓，演繹法國名作Mon Truc En Plumes。 美國天后Lady Gaga是首位出場的表演嘉賓，演繹法國名作Mon Truc En Plumes。 在塞納河沿岸亦有歌舞表演，充滿文藝氣息。（美聯社） 在塞納河沿岸亦有歌舞表演，充滿文藝氣息。（美聯社） Celine Dion病後復出，驚喜壓軸登場。（美聯社） Celine Dion病後復出，驚喜壓軸登場。（美聯社） Celine Dion病後復出，驚喜壓軸登場。（美聯社）