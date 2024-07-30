巴黎奧運｜日本堀米雄斗衞冕男子街頭賽　最後一試險勝0.1分奪金

賽事原定在上周末（27日）進行，不過因為天雨影響，而要在周一進行。上屆冠軍的堀米雄斗在走行的項目兩次表現當中，憑第一次的89.90分排第4。在之後的技巧表現中，堀米第一輪先以94.16分取得領先。可是他之後的3輪都失分，由於技巧表現是挑選5次表現中的2次分數，只得1輪分數的堀米隨即處於下風。

巴黎奧運的滑板項目，在周一（29日）上演男子街頭項目的比賽。上屆金牌得主的日本代表堀米雄斗，憑最後的一個表演做出97.08分的表現，最終後來居上成功擊敗兩名美國選手，連續兩屆獲得金牌。

兩名美國選手的Jagger Eaton及Nyjah Huston之後分別進佔第1及2位，而日本的白井空良亦升上第3。可以在最後一輪，原本領先的選手都未能成功完成，而堀米就造出97.08的成績，結果憑這一表現在走行及兩次技巧表現取得281.14分，以0.1分之差擊敗美國的Jagger Eaton，成功衞冕這個項目。

堀米雄斗：耳機只用來集中精神

堀米賽後表示：「即使來到這裡，其實也有好幾次想放棄。雖然戴着耳機但其實我沒有播放音樂，我只為讓自己集中可以做到練習做到的事。我不僅是自己在踩，還有家人、朋友以及同行的人一起踩下去。能夠反勝真的很高興。」在上屆奧運之後，堀米的戰績受到傷患影響而未能再取得成績，在2022年6月起的7次比賽，只有1次登上頒獎台，而且是第3名。堀米說：「過去兩年的經歷簡直是地獄，不管怎樣努力都是無法成功，在今次比賽贏了，讓我見到曙光。」