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體育
2024-07-28 22:12:24

巴黎奧運｜日本抗癌鬥士池江璃花子未能晉級決賽　淚灑賽場：所有努力白費了

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池江璃花子未能晉級決賽。(新聞截圖)

池江璃花子未能晉級決賽。(新聞截圖)

日本泳手的池江璃花子，在周末（27日）進行的女子100米蝶泳還是未能晉級，賽後她在淚灑泳池。並在接受訪問時指自己感覺過去的努力白費，不過仍期望在4年後再戰。

曾經被視為日本獎牌希望的池江璃花子，因為在2019年證實患上白血病而接受治療。在休息10個月後重新訓練，雖然能取得奧運代表資格，不過最後還是未能取得個人獎牌。在今屆賽事，池江再次出戰奧運，在預賽先以58秒82的成績，以總成績第15名晉級準決賽。

不過在之後的準決賽，她在分組只游出57秒79排第6，在總成績只得第12名，未能取得決賽資格。她在賽後接受訪問表示：「說實話，我即使努力了，但還是白費了。」她再說：「這就是一場比賽，這個世界就是需要競爭，贏不了就沒有意義。事實上，我還沒發揮出自己的潛能。」她最後表示，仍希望可以在4年後的奧運復仇。

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瑞典泳手在賽後安慰池江璃花子。(影片截圖)

瑞典泳手在賽後安慰池江璃花子。(影片截圖)

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