巴黎奧運｜日本男排出局西田有志稱「瞓唔着」　將短暫退出日本隊

巴黎奧運的男子排球賽事，日本男排在領先下不敵意大利出局。球隊主將的西田有志在賽後表示「睡不着」，同時透露自己會短暫離開日本國家隊。
日本在奧運僅負於意大利未能晉級，西田有志在社交媒體X上發文表示：「我很失望，甚至睡不着。當想到我最喜歡的隊伍要結束，真是睡不到。自18歲入選國家隊以來已經有7年，從沒有想過可以在這麼多人的歡呼下比賽。日本隊是最好的，是我最喜歡的，同時也向法蘭克監督送上最大的謝意。」
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
悔しくて寝れもしねー。— 西田 有志 (@volleyball1301) August 6, 2024
こんなに大好きなチームが終わってしまうと考えると寝れない。
18歳の時に代表に呼んでもらって7年が経ち、この場でこの歓声を浴びながらプレーするなど想像すらしてなかった。
日本チームみんな最高だし大好きだし、何よりブラン監督に最大の気持ちを込めて有難うと送ります。… pic.twitter.com/YqXV5bWspe
想花點時間與太太一起
西田表示，雖然仍想堅持及努力，但同樣也想花時間與太太一起，故會與排球保持一時間的距離。西田的太太是日本女子隊的隊長古賀紗理奈。古賀在今屆奧運前已表明會在今屆奧運後退役，她在奧運前的訪問也表示，二人在去年結婚後，雙方仍因為長時間不斷在外比賽而很少機會相處。在Instagram上，西田表示會短暫從國家隊中退出，但是會變得更強大回來。