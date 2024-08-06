巴黎奧運｜日本男排出局西田有志稱「瞓唔着」　將短暫退出日本隊

巴黎奧運的男子排球賽事，日本男排在領先下不敵意大利出局。球隊主將的西田有志在賽後表示「睡不着」，同時透露自己會短暫離開日本國家隊。

日本在奧運僅負於意大利未能晉級，西田有志在社交媒體X上發文表示：「我很失望，甚至睡不着。當想到我最喜歡的隊伍要結束，真是睡不到。自18歲入選國家隊以來已經有7年，從沒有想過可以在這麼多人的歡呼下比賽。日本隊是最好的，是我最喜歡的，同時也向法蘭克監督送上最大的謝意。」