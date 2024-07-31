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體育
2024-07-31 12:39:03

巴黎奧運｜日本男籃遇「主場雞」　裁判爭議判決助法國加時取勝

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法國雲班耶馬與日本河村勇輝的身高差。(路透社)

法國雲班耶馬與日本河村勇輝的身高差。(路透社)

巴黎奧運的賽事再度發生裁判判決的爭議，日本隊在男子籃球的分組賽，面對東道主法國，先有主將八村壘被球證指嚴重犯規而驅逐，而在比賽末段河村勇輝在沒有接觸下被指犯規被判罰球，讓法國追平，並最終於加時以94:90擊敗日本。

擁有身高2米22的雲班耶馬（Victor Wembanyama），在與日本的亞洲身材相比下，猶如大人與小童的對決。然而法國隊雖然在首節領先32:25，不過之後3節被日本慢慢追近，日本主力的八村壘第4節早段被指不君子行為而遭直接驅逐，但是日本仍然憑河村勇輝帶領球隊一度反先。

 

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日本河村勇輝被指犯規的一刻。(路透社) 日本河村勇輝被指犯規的一刻。(網上圖片)

最後10秒法國3分加罰追平

在最後50秒，科尼亞（Evan Fournier）的3分為法國追平80:80，但是之後河村勇輝連續搏到2次犯規，4個罰球全中，讓日本在最後16秒領先4分。法國最後的一記進攻，史達素（Matthew Strazel）最後10秒接應高拔（Rudy Gobert）傳球在3分線外起手，河村勇輝在前無法封阻，讓史達素射中，而球證卻再指河村侵犯史達素，法國獲得追加罰球，史達素射入令法國隊追平84平手，要進行加時。加時階段法國再度佔先下，以94:90擊敗日本。

日本的河村勇輝今場個人取得29分，八村壘也有24分的貢獻，連同入籍球員祖殊鶴健臣（Josh Hawkinson）的16分，日本今場在數字上不下於對手。法國今場完全依賴雲班耶馬，這位法國中鋒今場有18分及11個籃板，但其他隊友表現一般，當中巴頓（Nicolas Batum）只有5分，他今場的命中率只有29%，全場7投2中，而科尼亞雖然有14分，但命中率也僅28%。

 

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法國加時94:90擊敗日本。(路透社) 法國加時94:90擊敗日本。(路透社) 法國加時94:90擊敗日本。(路透社) 法國加時94:90擊敗日本。(路透社) 法國加時94:90擊敗日本。(路透社) 日本的八村壘第4節被逐。(路透社)

井上雄彥：世上多數人認為日本值得取勝

賽後不少日本網民都不滿球證的判決，指河村最後的犯規是「世紀誤判」，又指這是「主場哨」。日本漫畫家井上雄彥賽後在社交媒體表示，世界上多數人都認為日本隊今場值得取勝，而球隊仍需要為爭取晉級八強而努力。

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